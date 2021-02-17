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محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال إزالة تراكمات مياه الأمطار بالمنصورة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:36 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قام اليوم الاربعاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،بجولةميدانية بمدينة المنصورة تابع خلالها محافظ الدقهلية فرق العمل القائمة برفع وازالة تراكمات المياة بالشوارع والميادين، والتى نتجت عن عدم استقرار الطقس وتقلبات الحالة الجوية وذلك تيسرا للحركة المرورية ، وعملا على راحة المواطنين . 

واكد محافظ الدقهلية، على استمرار كافة فرق العمل القائمه على كسح وشفط المياة من الشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيرا الى التنسيق التام بين كافة الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل الفورى مع اية تركمات للمياة والاستجابة سريعا لشكاوى المواطنين فى انحاء المحافظة وازالة كافة المعوقات حتى انتهاء هذه الموجه الغير مستقرة للطقس . 

ووجه محافظ الدقهلية، لسرعة رفع السيارات المعطلة والتى تحجب التعامل مع كميات المياة المتراكمة ببعض المناطق . 

واشاد بمجهودات جميع الفرق العاملة فى رفع التركمات لتجمعات المياة خاصة فى تلك الظروف مؤكدا ان الجميع  يستحقون كل الشكر والاحترام  والتقدير ، مشيرا الى ان المواطن المصرى الذى يؤكد انتماؤه لهذه الارض الطيبة ويظهر معدنه النفيس دائما وقت الازمة وتتضح مصريته الضاربة فى أعماقة.

واكد محافظ الدقهلية ، على استمرار التواجد الميداني للفرق والمعدات حتى انتهاء هذه الموجة من الطقس غير المستقر  بالشوارع والميادين، كما أصدر توجيهاته لكل رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة باستمرار تكثيف أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار وتيسير حركة الشوارع والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين، وذلك حتى توقف سقوط الامطار وانتهاء هذه الموجة من الطقس غير المستقره.
محافظ الدقهلية يتابع أعمال إزالة تراكمات مياه الأمطار بالمنصورة
محافظ الدقهلية يتابع أعمال إزالة تراكمات مياه الأمطار بالمنصورة
محافظ الدقهلية يتابع أعمال إزالة تراكمات مياه الأمطار بالمنصورة
محافظ الدقهلية يتابع أعمال إزالة تراكمات مياه الأمطار بالمنصورة
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