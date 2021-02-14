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محافظات

افتتاح وحدة مرور جمصة الجديدة بالدقهلية على مساحة 5 أفدنة

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:06 م
وحدة مرور جمصة الجديدة
وحدة مرور جمصة الجديدة بالدقهلية
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همت الحسينى
افتتحت اليوم وحدة مرور جمصة الجديدة بمشاركة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء عادل الطحلاوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، والعميد ممدوح الحصى مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية، والعميد إسلام رمزى، والعقيد دكتور حاتم طه وكيلا الإدارة العامة للمرور، والمقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور، والمقدم دكتور عمرو الشريينى رئيس قسم الشئون الإدارية واختبارات القيادة، والمقدم سامح عبد الوهاب رئيس قسم الفحص الفني، والرائد أحمد النجار رئيس قسم مرور جمصة.

جاء ذلك فى إطار خطة الدولة للارتقاء والتحديث والتطوير للخدمات المرورية لأصحاب المركبات للتيسير عليهم وحمايتهم من خلال استخدام التقنيات الحديثة لحصولهم على كل الخدمات المرورية.

فيما أقيمت الوحدة على مساحة 5 أفدانة وتشمل استخراج وتجديد رخص المركبات والاستعلام عن المخالفات المرورية بنطاق مدينة جمصة والقرى التابعة لها فضلا عن نقل خدمات فحص وترخيص النقل الثقيل بكل أنحاء المحافظة الى الوحدة الجديدة. 

ومن جانبها شددت إدارة مرور الدقهلية على الموظفين بضرورة حسن معاملة المواطنين وسرعة التجاوب مع مطالبهم واحتياجاتهم دون إبطاء أو تأخير.
افتتاح وحدة مرور جمصة الجديدة بالدقهلية على مساحة 5 أفدنة
افتتاح وحدة مرور جمصة الجديدة بالدقهلية على مساحة 5 أفدنة
افتتاح وحدة مرور جمصة الجديدة بالدقهلية على مساحة 5 أفدنة
افتتاح وحدة مرور جمصة الجديدة بالدقهلية على مساحة 5 أفدنة
افتتاح وحدة مرور جمصة الجديدة بالدقهلية على مساحة 5 أفدنة
افتتاح وحدة مرور جمصة الجديدة بالدقهلية على مساحة 5 أفدنة
افتتاح وحدة مرور جمصة الجديدة بالدقهلية على مساحة 5 أفدنة
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