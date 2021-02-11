محافظ الدقهلية: لجان لمتابعة المشروعات القومية والخدمات وحل مشكلات المواطنين

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، اليوم الخميس، مؤتمرا موسعا للتنفيذيين بحضور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، والعقيد تامر العوضى، المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء عبد القادر النورى، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، ومنال الغندور، السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء القطاعات التنفيذية لمديريات الخدمات والمرافق.









جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ضرورة المتابعة المستمرة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، والعمل الجاد لبناء الإنسان المصري من خلال تنفيذ المشروعات وسرعة دخولها الخدمة.









واستعرض المحافظ خلال المؤتمر خطة العمل فى المرحلة المقبلة، وذلك بمشاركة القوات المسلحة من خلال قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتنسيق مع المستشار العسكرى، خاصة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ المشروعات القومية والتى يتم تنفيذها على مستوى الدولة فى جميع المحافظات، وكذا المتابعة والاطمئنان مع أجهزة المحافظة إلى حسن تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، والعمل على التجاوب الفورى مع مشكلات المواطنين من خلال جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية وبعمل متواصل من جميع قطاعات القوات المسلحة لما لديها من إمكانيات وقدرات سريعة للتجاوب مع المشكلات وحلها فورا مساندة مع أجهزة المحافظة.









وشدد على ضرورة التنسيق المستمر من قبل جميع الجهات التنفيذية مع اللجان التعبوية التى يتم تشكيلها لمتابعة المشروعات القومية لجميع القطاعات ومديريات الخدمات والتجاوب الفورى مع مشكلات المواطنين بإشراف المستشار العسكرى لتحسين مستوى الأداء تحقيقا لرضا المواطنين.









وقال إن القوات المسلحة بجميع أفرعها تضرب أروع الأمثلة فى الانضباط وسرعة الإنجاز بأعلى مستويات الأداء، مشيرا إلى أن جهودها فى الدقهلية واضحة فى جميع المشروعات الخدمية ومشروعات المرافق التى يتم تنفيذها سواء كانت مشروعات إسكان أو مشروعات مرافق أو غيرها من المشروعات التي تستهدف تقديم خدمات حكومية مميزة للمواطنين في جميع المجالات.







من جانبه، قال المستشار العسكرى إنه خلال الفترة القليلة القادمة سيتم تشكيل اللجان التعبوية بالتعاون مع قيادة الدفاع الشعبى تضم جميع التخصصات للمرور على المشروعات القومية لمتابعة جودة ومعدلات الأداء وفقا للبرامج الزمنية المقررة، خاصة تلك المشروعات التى يتم تنفيذها من قبل مديريات الخدمات أو قطاعات المرافق والوحدات المحلية.









وأضاف أن اللجان ستقوم بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين من جميع الأجهزة والتنسيق والتعاون من أجل تحسين مستوى الأداء عملا على رضا المواطنين، هذا بالإضافة إلى متابعة التجاوب السريع مع مشكلات المواطنين والعمل على حلها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة من خلال قوات الدفاع الشعبى والعسكرى على استعداد لتقديم الدعم لجميع الأجهزة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.









فى السياق ذاته، أكد المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة مديري مديريات الخدمات ضرورة مضاعفة الأداء وتكثيف العمل، مشددا على أهمية المرور الميدانى اليومى لكل القيادات بالوحدات المحلية ووكلاء الوزارة على جميع القطاعات التابعة لهم ومتابعة حسن تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل بكل الحسم والحزم مع المقصرين فى أداء واجباتهم الوظيفية تطبيقا للقانون.