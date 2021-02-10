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محافظات

تحصين 19699 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالدقهلية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:21 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور ايمن مختار  محافظ الدقهلية فى بيان له اليوم الأربعاء انه فى إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة قطاع الطب البيطرى  ققد تم تحصين 19699 رأس ماشية بنطاق المحافظة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حتى اليوم منذ بدأ اعمال الحملة  والتى بدءت السبت الماضى 6 فبراير الماضى.

جاء ذلك بعد الاطلاع  على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن نتائج اعمال الحملة بنطاق المحافظة .

وقد أكد وكيل الوزارة أنه لاتوجد حالات اشتباه بمرض الحمى القلاعية وحمى الوادى التصدع اليوم، وأن المديريه تقوم بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات  والوحدات المحليه كما تقوم لجان الإرشاد بالمديريه بتوعيه المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.
وأضاف المحافظ أن الحملة القوميه للتحصين ضد مرض الحمى القلاعيه وحمى الوادى المتصدع ستستمر على مدى شهر كامل مشيرا إلى أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيوانى بما يؤدى إلى خفض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والتى يعانى المواطنين من ارتفاعها .
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