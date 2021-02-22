ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مليار و166 مليون جنيه لتمويل وتنفيذ 11 ألف مشروع ببني سويف

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:17 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأن حجم التمويل المقدم عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" وصل إلى مليار و166 مليون و600 ألف جنيه،والتي استفاد منها 11 ألف و363 مشروعًا  ووفرت 14 ألف و522 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو  2015 وحتى فبراير 2021. 

وأكد المحافظ على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية،وبمشاركة عدد من البنوك الوطنيةالمشاركة في المشروع وهي(مصر، الأهلي،القاهرة،الزراعي،الإسكان،الأسكندرية)،بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين(غيرالموظفين)وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك. 

وأشار إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع  الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر ،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة. 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذي أعدته نهى محمد مدير"مشروعك"على مستوى المحافظة،حيث يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع(الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة. 

وأشارت  إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز،والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع
Advertisements
Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

رياح شديدة وأمطار.. منخفض جوى جديد يبدأ اليوم ويصل للقاهرة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأسبوع المقبل

كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

بعد إصابة أحمد مكي بـ كورونا.. صدى البلد يكشف حقيقة توقف تصوير مسلسل الاختيار 2

السكة الحديد تستقبل أول دفعة من العربات المجرية الجديدة غدًا

تبسيط الإجراءات.. العدل تصدر بيانا عن اللغط الدائر بشأن تسجيل العقارات

طلب مفاجئ لـ الكاف.. سفيرة مصر تكشف تطورات بعثة الزمالك فى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خل التفاح لخفض السكر بسرعة لن تتوقعها

خرافة جديدة .. هاني الناظر يوضح حقيقة أن التدخين يمنع الإصابة بـ كورونا

BMW 218 الجديدة و فيات 500 وتويوتا كورولا في مزاد 2 مارس.. تفاصيل و صور