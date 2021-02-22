احذر.. الأطعمة ذات العفن تصيبك بأمراض مسرطنة

حذرت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ من تناول الأطعمة ذات العفن لأنه قد يكون سامًا أو قد يسبب الحساسية أو قد يكون مسرطنا.









الإجراءات المثلى التي يمكن اتباعها في حال تلوث بعض المنتجات بالعفن:





1- اللبن، يجب رميه لأن الأطعمة مع نسبة رطوبةٍ مرتفعةٍ تكون ملوثة تحت السطح أيضًا ويمكن لبكتيريا مضرة أيضًا أن تنمو إلى جانب الفطر.





2- المربيات والهلام، يجب رميها لأن الفطريات على هذه المنتجات قد تنتج السموم الفطرية ولا يحبذ الأخصائيون كشط الفطور من على سطح هذه المنتجات واستهلاك الباقي.





3- الخضراوات والفواكه الصلبة، (الملفوف، الجزر) يمكن استخدامها بعد قطع ما لا يقل عن 2.5 سم حول وتحت بقعة العفن ويجب أن نبقي السكين خارج المنطقة المصابة، حتى لا تمتد البقايا العالقة الى المنتج السليم.





بقع العفن الصغيرة يمكن قطعها واستهلاك بقية الثمار الصلبة ذات المحتوى المنخفض من الرطوبة. لأنه يصعب على الفطر أن يخترق نسيج النباتات القاسية.





4- الخضراوات والفاكهة الطرية أو ذات المحتوى العالي من الرطوبة مثل الخيار، الدراق والطماطم يجب التخلص منها، لأن الفطر قادرٌ على التغلغل تحت السطح وتلويث داخل الثمرة نظرًا لمحتوى الرطوبة العالي الذي يساعد على نمو الفطر.





5- يجب رمي الخبز والمعجنات المتعفنة، لأن الأبواغ الفطرية يمكن أن تلوث كامل المنتج وتنتشر تحت السطح.



