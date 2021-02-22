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رياضة

رونالدو سجل هدفين.. يوفنتوس يتفوق على كروتوني 3 - 0 في الدوري الإيطالي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:42 م
يوفنت
يوفنت
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إسماعيل محمود
فاز يوفنتوس على نظيره كروتوني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لـ يوفنتوس في الدقيقة 38 بضربة رأسية رائعة.

وفي الدقيقة 47، أحز رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة رأسية أخرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أحرز الأمريكي ماكيني الهدف الثالث لليوفي في الدقيقة 66.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 45 في المركز الثالث، وتوقف رصيد كروتوني عند 12 نقطة في المركز العشرين.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلوجي بوفون

خط الدفاع: دانيلو - دي ليخت - ديميرال - أليكس ساندرو

خط الوسط: بينتاكور - ماكيني - إيرون رامسي - فيديريكو كييزا

خط الهجوم:كولوسيفسكي - كريستيانو رونالدو
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