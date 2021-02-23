مصر تخطط لإنتاج الطاقة من النفايات الصلبة.. تفاصيل

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي: إن مصر تشارك فى المشروع القومي لإنتاج الطاقة من النفايات الصلبة، مضيفًا انه تم إطلاق المرحلة الاولى من المشروع وباقى المراحل ستنجز خلال الأربع سنوات القادمة.





وأضاف مرسي خلال لقائه على فضائية "سكاى نيوز" أن المرحلة الأولى من المشروع اطلق بها مصانع لمعالجة النفايات ،موضحًا أن المرحلة الثانية ستتمثل فى توليد الطاقة من النفايات خلال العامين القادمين .





واكد وزير الانتاج الحربي ان هذا الامر من أرقى أنواع المعاملات مع المخلفات الصلبة مؤكدًا أن هذا التطور الطبيعي الذى تنهجه اوروبا وستستطيع مصر ان تصل إليه فى الفترة القادمة .



