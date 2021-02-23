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محافظات

أوقاف السويس تجري المسابقة الثقافية الكبرى

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:23 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
قامت مديرية أوقاف السويس بقيادة الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، صباح اليوم بإجراء المسابقة الثقافية الكبري للائمة والواعظات وخطباء المكافأة ومقيمي الشعائر بديوان عام المديرية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتابع راضي، أن هذه المسابقة جاءت من باب اهتمام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بإحياء ثقافة التعليم المستمر ورفع كفاءة جميع العاملين بالأوقاف.

وأضاف أن المسابقة الثقافية تشمل خمسة فروع وهي (أحكام التلاوة ومقاصد السور، الثقافة الفقهية، مخاطر الإلحاد مشكلات وحلول، أساسيات علم النفس والاجتماع، وسائل تطوير الدعوة الإلكترونية).

وبيّن "راضي" أنه تقدم للمسابقة الثقافية الكبري عدد ستة عشر إمام وخطيب ومدرس من أئمة أوقاف السويس في جميع الفروع  وتم عقد لجان الاختبار بديوان عام المديرية.

وأوضح أن لجنة الاختبارات برئاسته وعضوية كلا من الدكتور بركات ابو عوف أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، والشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة ،والشيخ طاهر رمضان عبدالرازق كبير أئمة مبينآ أن من يجتاز الاختبار يتم التصعيد التصفية النهائية بديوان عام الوزارة متمنيا التوفيق للجميع.
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