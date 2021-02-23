إسكتلندا تستخدم طائرات الدرون في نقل عينات فيروس كورونا

تستخدم اسكتلندا، الطائرات بدون طيار لنقل عينات اختبار فيروس كورونا وغيرها من المواد الطبية حتى 40 ميلًا (64 كم) عبر أربعة مواقع في غرب البلاد.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أصبحت شركة Skyports للطائرات بدون طيار في لندن أول مشغل يحصل على إذن من هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة (CAA) لنقل عينات التشخيص بواسطة الطائرات بدون طيار.





يتم نقل البضائع - بما في ذلك عينات الاختبار والأدوية ومعدات الحماية الشخصية (PPE) ومجموعات اختبار Covid-19 - بواسطة الطائرات بدون طيار في منطقة Argyll & Bute.





يحمل أسطول كامل من الطائرات بدون طيار ما يصل إلى 3 كجم من الإمدادات لكل منها ، مما يحسن الخدمات للمرضى وموظفي الرعاية الصحية في واحدة من أكثر المناطق النائية في المملكة المتحدة.





يمكن للطائرات بدون طيار اختزال رحلة تستغرق 36 ساعة عن طريق البر إلى 15 دقيقة فقط ، مع زيادة وتيرة عمليات النقل.



