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توك شو

أحد أهالي ضحايا مريوط يفجر مفاجأة عن الحادث

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:59 م
بحر
بحر
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البهي عمرو
قال محمد العزومي، أحد أهالى ضحايا حادث مركب بحيرة مريوط، إن محافظ الإسكندرية و جميع الأجهزة الأمنية تقوم بمجهود كبير لأستخراج جثث الضحايا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أنه تم استخراج 9 جثث و تم دفنهم، ومازال البحث عن 5 أشخاص أخرين.

ولفت إلى أن المسطحات المائية تبذل قصاري جهدها لإنقاذ 5 مفقودين وأشار إلى أن الضحايا كانوا صائمين و حالة الطقس سبب رئيسي فى الكارثة التى حدثت.

وقد قال جويدة أبو حميدة والد ضحيتين من ضحايا مركب  بحيرة  مريوط أن الأحوال الجوية كانت جيدة في البداية مؤكدا أنه حدث تقلبات جوية فجأه مؤكدا انه يحتسبهم عند الله شهداء.

وأضاف  أن  نجلتيه توفيا في الحادثة إحداهما لديها أربعة أبناء  والثانية  شقيقتها وبقية الضحايا  ضمن عائلة واحدة من ابناء أشقائه.

وتابع  والد الضحيتين لم نتلق ايه استغاثات لأنني كنت في العمل خلال وقت الحادث مؤكدا انه لا يعلم مواصفات المركب ومدى تحملها ,

وأشار بوحميدة إلى أن المحافظ ومدير أمن إسكندرية ورئيس مباحث قسم العامرية قاموا بمجهودات كبيرة في هذا الحادث وفي سرعة استخاج الجثامين.

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