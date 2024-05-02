عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 98 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ.. صور

توريد القمح
توريد القمح

أعلن المحاسب عادل الهابط، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، عن استلام محصول القمح المحلي لموسم 2024 الحالي من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

وأشار «الهابط» إلى المتابعة المستمرة من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وأوضح أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، وذلك وفقًا لتوجيهات المحافظ.

وذكر وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ، أن إجمالي الكميات المستلمة من القمح منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح اليوم، الخميس، بلغ 98 ألفًا و48 طنًا.

IMG-20240502-WA0166
IMG-20240502-WA0166
IMG-20240502-WA0167
IMG-20240502-WA0167
الزراعي المصري اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ القمح المحلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

الأنبوبة خلصت عليهم.. وفاة 3 أطفال ووالدتهم بالدقهلية| تفاصيل صادمة

هرب من على المواسير عاريا.. سائق يضبط زوجته في أحضان جزار بالمنيب

علاقة مع عجوز التجمع.. اعترافات خطيرة لمنة الله بالقاهرة الجديدة

التحريض على الفسق والفجور.. القبض على حليمة بولند وترحيلها للسجن

الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .. فماذا حدث ؟

النسخة الصيني .. ميدو يفتح النار على الأهلي والإسماعيلي

موضوعات متعلقة

قرار جمهوري بتعيين نجلاء الأشرف عميدًا لكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ

خير بلدنا.. فرحة مزارعي كفر الشيخ بحصاد الفول | شاهد

محافظ كفر الشيخ يكرم أماني شاكر مقررة فرع المجلس القومي للمرأة

ضمن «حياة كريمة»|محافظ كفر الشيخ يشهد توزيع 21 تروسيكل وتجهيز 9 عرائس.. صور

محافظ كفر الشيخ: توريد 88 ألف طن قمح حتى الآن

«آداب كفر الشيخ» تفوز بالمركز الثاني في مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي

وفقا لوزارة التخطيط.. «صيدلة كفر الشيخ» تحصد المركز الأول في التميز الإداري

تنفيذ 14 قرار إزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ| صور

ترشيحاتنا

النيل للطيران تشغل خط رحلات جديدا بين القاهرة وميلانو يونيو المقبل

بيلعبوا بالموتوسيكلات .. ضبط شابين عرضا حياة المواطنين للخطر | فيديو

مصدر أمنى يكشف حقيقة اختطاف طـ.فل وتعذيبه

محافظ الفيوم: «الملاذ الآمن للحياة البرية» فرصة لتنمية المجتمع المحلي بمركز يوسف الصديق

شوبير يكشف حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد صبحي حارس الزمالك

حسن شحاتة: مستمرون في تنفيذ توجيهات الرئيس للارتقاء بقيم العمل والحوار الاجتماعي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفول النابت أكثر فائدة من المدمس.. اعرف الفرق والقيمة الغذائية

قائمة تخلو من شيكابالا.. الزمالك المنتشي أفريقيا يواجه طموحات البنك الأهلي

احتفلي مع أسرتك بشم النسيم.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالرمان والليمون

جوزيه كان يحكم الأهلي وليس حسن حمدي.. تصريحات الحضري المثيرة للجدل تتصدر الترند

فيديو

فتاك| اعتراف خطير من شركة لقاح أسترازينكا.. وطبيب يكشف الحقيقة

آمال ماهر تجري بروفاتها الأخيرة استعدادا لحفل الغد في جدة

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ