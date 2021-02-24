محمود التهامي: لن أكون منافساً لوالدي.. فيديو

قال المنشد الديني محمود التهامي إ نني تعلمت الكثير من والدي ولكن بشكل غير مباشر، مؤكدًا أن والدي كان دائمًا يسافر وكان يمنعنا من السفر معه.





وأضاف "التهامي" خلال لقاء له لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون إي والدي كان يمنعنا أن نحضر الليالي والابتهالات معه، مشيراً إلى أنه كان هناك عشرات الآلاف ممن يحضرون الحفلات.





وقال المنشد الديني إننا كنا نذهب إلى حفلات بأماكن بعيدة وكنت أشاهدها من مسافة بعيدة دون أن يعلم والدي ذلك.