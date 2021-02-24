محمود التهامي: لن أكون منافساً لوالدي.. فيديو

قال المنشد الديني محمود التهامي إنني تعلمت الكثير من والدي ولكن بشكل غير مباشر، مؤكدًا أن والدي كان دائمًا يسافر وكان يمنعنا من السفر معه.
وأضاف "التهامي" خلال لقاء له لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون إي والدي كان يمنعنا أن نحضر الليالي والابتهالات معه، مشيراً إلى أنه كان هناك عشرات الآلاف ممن يحضرون الحفلات.
وقال المنشد الديني إننا كنا نذهب إلى حفلات بأماكن بعيدة وكنت أشاهدها من مسافة بعيدة دون أن يعلم والدي ذلك.
وأكد "التهامى" قائلاً: لن أكون منافسًا لوالدي، مُعلقًا "حاش لله أن أكون في منافسة معه أنا بمشي بحس التراب اللي بيمشي عليه".