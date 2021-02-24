ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمود التهامي: لن أكون منافساً لوالدي.. فيديو

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:01 ص
المنشد محمود التهامي
المنشد محمود التهامي
Advertisements
محمود محسن
قال المنشد الديني محمود التهامي إنني تعلمت الكثير من والدي ولكن بشكل غير مباشر، مؤكدًا أن والدي كان دائمًا يسافر وكان يمنعنا من السفر معه.

وأضاف "التهامي" خلال لقاء له لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون إي والدي كان يمنعنا أن نحضر الليالي والابتهالات معه، مشيراً إلى أنه كان هناك عشرات الآلاف ممن يحضرون الحفلات.

وقال المنشد الديني إننا كنا نذهب إلى حفلات بأماكن بعيدة وكنت أشاهدها من مسافة بعيدة دون أن يعلم والدي ذلك.
 
وأكد "التهامى" قائلاً: لن أكون منافسًا لوالدي، مُعلقًا "حاش لله أن أكون في منافسة معه أنا بمشي بحس التراب اللي بيمشي عليه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أغنى شاب في مصر يكشف حقيقة ثروته المقدرة بـ 200 مليون جنيه.. فيديو

محمود ياسين التهامي: والدي ذهب إلى الحفلات في عهد الإخوان تحت حراسة مشددة

رغم الخلاف.. محمود التهامي: لن أسمح لأحد بالتطاول على هاني شاكر

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس السيسي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوائل الإبراشي

بشرى للمواطنين .. الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء فصل الشتاء .. فيديو

نشرة كورونا الفنية | تطورات الحالة الصحية لـ يوسف شعبان .. ونجلاء بدر تعاني من ضيق في التنفس

أمطار غزيرة تضرب القاهرة الكبرى.. والمرور تعلن الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

بالصدفة.. أب وأم يكتشفان 5 آلاف قرص مخدر داخل لعبة أطفال.. تفاصيل وصور

تامر أمين: مستعد أبوس على رأس كل واحد صعيدي.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصدفة.. أب وأم يكتشفان 5 آلاف قرص مخدر داخل لعبة أطفال.. تفاصيل وصور

دفعها من أعلى جبل.. فيديو يوثق اللحظات الأخيرة في حياة سيدة حامل قبل مقتلها على يد زوجها.. شاهد

مع تقلبات الجو.. 3 مشروبات تدفيك وتشعرك بالطاقة