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التضامن الاجتماعي بقنا تكشف نصيب المحافظة من مبادرة حياة كريمة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:05 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، إن تطوير القرى مشروع رائد، مؤكدًا أن أهالى قنا في الوقت الحالي يعيشون أفضل أيامهم مع انطلاق مبادرة حياة كريمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى يوسف الحسينى، أن محافظة قنا بها 9 مراكز وتم اختيار 5 مراكز لتطويرها، أي أكثر من 50 %، لافتا إلى أن المبادرة تعمل على عدة محاور منها تغيير شكل الحياة داخل 65 قرية، من حيث البنية الأساسية والتعليم وفق أسس مدروسة، وكذلك الوحدات الصحية وشبكات الصرف الصحى.

وأكد أن قنا من أعلى المحافظات في استفادة أهل الريف من شبكات الصرف الصحى، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق مجمعات الخدمات لتوفيرها في مكان واحد.

وذكر أنه تم رصد مليار جنيه تستهدف تأهيل المنازل المتهالكة 10 آلاف و300 منزل، لافتا إلى أنه يتم تحويلها إلى بيوت عصرية بشبكة مياه نقية وكهرباء.
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