تعرف على موعد مباراة الهلال السعودي أمام الفتح بعد خسارة ديربى النصر

يواصل نادي الهلال تدريباته، تحت قيادة مدربه البرازيلي ميكالي، في إطار الاستعداد لمواجهة الفتح بالجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وكان الهلال قد تعرض للخسارة بهدف نظيف في كلاسيكو المملكة أمام النصر، خلال اللقاء الذي احتضنه ملعب مرسول بارك في ختام مباريات الجولة 20 من دوري المحترفين.





ويحل الهلال ضيفا على الفتح في الجولة 21 من الدوري السعودي، الأحد المقبل ويتم بث اللقاء عبر القناة الرياضية السعودية، الناقل الحصري لمسابقة دوري المحترفين السعودي.



