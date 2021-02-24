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رياضة

تعرف على موعد مباراة الهلال السعودي أمام الفتح بعد خسارة ديربى النصر

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:02 ص
مباراة الهلال والنصر
مباراة الهلال والنصر
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يواصل نادي الهلال تدريباته، تحت قيادة مدربه البرازيلي ميكالي، في إطار الاستعداد لمواجهة الفتح بالجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الهلال قد تعرض للخسارة بهدف نظيف في كلاسيكو المملكة أمام النصر، خلال اللقاء الذي احتضنه ملعب مرسول بارك في ختام مباريات الجولة 20 من دوري المحترفين.

ويحل الهلال ضيفا على الفتح في الجولة 21 من الدوري السعودي، الأحد المقبل ويتم بث اللقاء عبر القناة الرياضية السعودية، الناقل الحصري لمسابقة دوري المحترفين السعودي.

وبعد خسارة الهلال من النصر، تجمد رصيد الزعيم عند النقطة 36، خلف الشباب متصدر جدول المسابقة برصيد 41 نقطة، بينما الفتح في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.
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