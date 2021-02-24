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اقتصاد

القابضة للمياه: انعقاد الجمعيات العامة لـ7 شركات عبر الفيديو كونفراس‎

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:02 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
عقدت اليوم الجمعيات العامة لشركات مياه الشرب الصرف الصحى، لعدد 7 شركات تابعة (البحر الأحمر - بني سويف - سوهاج - أسيوط - الأقصر - سيناء – البحيرة)، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهى فى 30/6/2020.

واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء للشركات التابعة، وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات كافة الاجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات فى مدة زمنية محددة.

ووافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى يونيو 2020 لتلك الشركات.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، ضرورة متابعة رؤساء الشركات التابعة المستمرة واليومية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، وأن تكون مشروعات حياة كريمة على رأس أولويات الشركات خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكافة الوزارات و الجهات الحكومية المشاركة فى المبادرة لتحقيق نقلة نوعية فى حياة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة فى كافة المجالات لاسيما قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

 وشدد، رئيس الشركة القابضة، على جودة مياه الشرب، ومراجعة العينات بدءً من مآخذ المحطات ومراحل الانتاج المختلفة حتى وصولها للمواطنين.

وكلف معملى مياه الشرب والصرف الصحى المرجعيين التابعين للشركة القابضة بمراجعة ورفع عينات مستمرة من الشبكات وطرود المحطات للتأكد من سلامة ومأمونية تقديم خدمة مياه الشرب النقية، وتوصيل الصرف الصحى الآمن.

وأشار إلى أهمية التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، والذى يتيح العديد من المزايا للمواطنين، أهمها: (التمكن من مراقبة الاستهلاك وترشيد الاستخدام، تجنب الأخطاء البشرية فى تسجيل القراءات أو تأخرها والمحاسبة وفقا للاستخدام الفعلى، سهولة الشحن من خلال مراكز خدمة العملاء أو شركات الدفع الالكترونى).

وأوضح أهمية وضع خطط فعالة لتقليل الفاقد بالمحطات والشبكات، والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات، وتحسين أداء الشركات والخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة، ومراجعة خطط عمل الشركات طبقا للأهداف، وتعميم التجارب الناجحة فى الشركات التابعة فى مجال مجابهة الوصلات الخلسة والتى تؤثر بشكل كبير على ضغوط الشبكات، وأنظمة التحكم والرقابة SCADA ، فى إطار توجيهات وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير الخدمات.
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