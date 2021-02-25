تشريح جثة شاب قتله شقيقه بالأميرية

امرت جهات التحقيق، بندب فريق من مصلحة الطب الشرعي لمناظرة جثمان شاب قتل على يد شقيقين بمنطقة الاميرية بسبب خلافات نشبت بينهما، وتشريحه لبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة فى ذلك والتصريح بالدفن عقب .
وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها لبيان أسباب ارتكاب الجريمة والتحري عن نشاط المتهمين.
وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة عن تفاصيل مقتل شاب على يد سائق توكتوك بمنطقة الأميرية، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بمشاجرة ومتوفي بحارة محمود أبو زيد، بين "مصطفى ط" 23 سنة، متوفي إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر وبين محمد هشام 18 سنة وشقيقه محمود هشام 25 سنة.
بالفحص تبين سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات سابقة بسبب تعرض القاتل للجيران بالأذى، حيث قامت أسرة مصطفى بعمل محضر في قسم الشرطة بعدم تعرضهم لهم، وتبين بأن المجني عليه كان عائدا إلى منزله، حيث هجم عليه القاتل وتناوب عليه بعدة طعنات نافذة.
تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.