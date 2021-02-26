برلمانية: المستشفيات الخيرية فى احتياج لإعفاء جزئى من فواتير الكهرباء

أيدت النائبة هند حازم، أمين سر لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، اقتراح إعفاء المستشفيات الخيرية من دفع فواتير الكهرباء والمياه .





وأضافت حازم، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أنها تؤيد فكرة الإعفاء ولكن بشكل جزئى و ليس نهائيًا على المستشفيات، و مشيرة إلى أن هذه المستشفيات فى أشد الحاجة إلى كل ما يتوفر من أجل المرضى .





وأشارت أمين سر لجنة التضامن، إلى اقتراح النائب إيمن أبو العلاء بإعفاء المستشفيات بنسبة تصل لـ75% من فواتير المياة و الكهرباء مناسب لهذه الفئة، موضحة أن تلك المستشفيات تنفق كل التبرعات على الاجهزة والمرضى و الأحتياجات الخاصة لهم.





وجدير بالذكر أن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الوزارة لا تملك قرار تخفيض أسعار الكهرباء أو زيادتها لأى مؤسسة أيا كانت ،لافتا إلى أن هذا الأمر مرتبط بقوانين ولوائح لا يمكن التدخل فيها .



