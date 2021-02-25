تعليم التراث الثقافي بجامعة حلوان يطلق دورات لدعم البحث العلمي

اعلن مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي “Cult-HeEd” بجامعة حلوان عن إطلاق سلسلة من الندوات وورش العمل المتخصصه في الفتره من فبراير - ابريل 2021





تتناول المحاضرات وورش العمل المقدمة من مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا الناشئة وأفضل الممارسات في مجالات التراث والمتاحف، ويتم تنسيق جميع ورش العمل والندوات عبر الإنترنت من قبل أعضاء هيئة التدريس المؤهلين تأهيلا عاليا وكذلك من خلال الاستشاريين والمتخصصين في المجالات المعنية.









وتخاطب المحاضرات الطلاب والباحثين والمهتمين بمجالات التراث والمتاحف والعاملين في الموسسات التراثيه والثقافيه المختلفه والجمهور بشكل عام.













ويعمل المركز على تطوير وتحسين التدريب والتعليم لمواكبة التغيرات العالمية الحديثة في مجال تعليم التراث ولتحقيق التكامل في أداء المؤسسات التعليمية، ونشر الوعي المجتمعي ودعم وتحفيز البحث العلمي في مجال التراث الثقافي وخلق جيل من المتخصصين المؤهلين.









ويمكن للراغبين في المشاركة والالتحاق بالمحاضرات وورش العمل الدخول على الموقع الرسمى لمركز تدريب وتعليم التراث الثقافى للتعرف على المواعيد من خلال الرابط التالي :

http://cult-heed.helwan.edu.eg/











