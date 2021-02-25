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تعليم

استعدادا للامتحانات .. بنات عين شمس تخصص رقما للإبلاغ عن حالات كورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:09 م
كلية البنات جامعة
كلية البنات جامعة عين شمس
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أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس عن تخصيص رقم محمول  للإبلاغ عن الحالات المصابة بفيروس كورونا من الطلاب ؛ على أن تشتمل الرسالة على اسم الطالبة وفرقتها وشعبتها والتقارير الطبية التي تثبت حالتها.


ونوهت الكلية الى انه نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية سيتم منع دخول أولياء الأمور نظرا لعدم إمكانية دخولهم للكلية تطبيقا للإجراءات الاحترازية ، ونرجو التواصل معنا عن طريق هذا الرقم 01098377573.


واختتمت فعاليات المسابقة  الاولي للابتكار تحت شعار (هي تبتكر)  والتي عقدت بكلية البنات جامعة عين شمس تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا. د رقية شلبي عميدة كلية البنات ، تحت اشراف ا. د. ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار بجامعة عين شمس، د. آية راضى مدير مركز الابتكار بكلية البنات جامعة عين شمس.


وضمت لجنة التحكيم ا.د رقية حسين شلبي. عميدة الكلية، ا.د أميرة احمد يوسف وكيل الكلية لشئون البيئة و خدمة المجتمع، ا.د مي حلمي وكيل الكلية لشئون الطلاب ، م.لؤي محمد ماهر . مدير وحدة ريادة الاعمال _ مركز الابتكار و ريادة الأعمال _جامعة عين شمس ، د . آية راضي مدير مكتب الابتكار و ريادة الأعمال بالكلية.


وفاز بالمركز الاول فريق pioneers عن فكرة مبتكره بإعادة تدوير  زيت الطعام باستخدام أحد انواع البكتريا و انتاج انزيم الليبيز الهام جدا في كثير من الصناعات.


وجاء في المركز الثاني فريق colibacta عن فكرته المبتكرة بإنتاج لاصق جديد للحروق burning patch  يدخل في إنتاجه أحد انواع البروتين الحيواني، يتوقع أن يعمل على تحفيز انتاج خلايا الجلد و رجوع المكان المصاب لحالته الطبيعيه.


وحصل على المركز الثالث  فريق 4R بعد تقديمه لفكرة عن استخدام الفضلات العضوية في إنتاج بديل آمن عن البلاستيك آمن علي الصحة بطريقة مبتكرة وبأسعار مخفضة.
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