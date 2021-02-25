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أخبار البلد

مطار القاهرة: وصول وسفر 20 ألف راكب اليوم على متن 183 رحلة جوية

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:06 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
يشهد مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الخميس، تسيير 183 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها نحو 20 ألف راكب من وإلى عدة وجهات دولية مختلفة، فمن المنتظر أن يغادر المطار 96 رحلة جوية تقل على متنها 8630 راكبا، فى حين يستقبل المطار 87 رحلة على متنها 11476 راكبا قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة .


وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.


وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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