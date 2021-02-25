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حوادث

إخماد حريق هائل بمخزن قطع غيار سيارات بطنطا

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:12 م
حريق
حريق
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احمد علي
تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من السيطره علي حريق هائل اندلعت نيرانه بأحد المخازن الخاصة بقطع غيار السيارات بعدما تم الدفع بــ3 سيارات مطافئ دون خسائر في الأرواح .


كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة اول طنطا يفيد بورود بلاغ إدارة شرطة النجدة حول نشوب حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بشارع القصراوي خلف قسم أول طنطا .

كما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني وتم السيطره علي الحريق دون خسائر في الأرواح .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
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