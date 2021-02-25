بمناسبة الذكرى الـ60.. الإمام الأكبر يهنئ أمير الكويت باليوم الوطني

يتقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وللشعب الكويتي الشقيق، بمناسبة الذكرى الـ60 لليوم الوطني للكويت، والذي يوافق 25 فبراير من كل عام.









ويعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لجهود دولة الكويت في دعم التضامن العربي والحفاظ على وحدة واستقرار الأمتين العربية والإسلامية، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ دولة الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يمن عليها بمزيد من الأمن والأمان والازدهار.









وتحل اليوم الخميس الذكرى الـ60 لاستقلال الكويت، (العيد الوطني)، والذكرى الـ30 للتحرير، في ظلّ تطورات سياسية واجتماعية، أبرزها تولي قيادة جديدة للبلاد ممثلة بالأمير الشيخ نوّاف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى القيادة بعد وفاة الأمير السابق الشيخ صباح الأحمد في 29 سبتمبر (أيلول) 2020.









ووسط تجاذبات سياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أقدم أمير الكويت على تفعيل المادة (106) من الدستور، بإصدار مرسوم أميري قضى بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة (البرلمان) لمدة شهر، في مسعى هدف لتخفيف الاحتقان السياسي وإعطاء رئيس الحكومة فرصة لتشكيل كابينته الوزارية.









وعشية ذكرى اليوم الوطني الـ60 استقبلت القوى السياسية أمس قرار المحكمة الدستورية الكويتية برفض جميع الطعون المقدمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020 مما يبقي على خريطة التمثيل النيابي والقوى السياسية المشكلة للمجلس على حالها، في وقت كانت بعض القوى تأمل أن يأتي القرار ليبطل المجلس الحالي لإعادة الانتخابات بغية تعزيز مواقعها، في لعبة التجاذب مع الحكومة بشأن عدد من القوانين والمشاريع.









وتحلّ ذكرى هذا العام، مع نقاشات متجددة بشأن ملفات الاقتصاد والفساد وتعزيز الشفافية، وقانون العفو العام، وهي القضايا التي غالبًا ما تمثل الحراك السياسي في البلاد.