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الانتهاء من تطوير إشارات سكة حديد لـ 3 طرق بـ 9 مليارات جنيه.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:25 م
وزير النقل
وزير النقل
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محمود محسن
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه تم العمل على إنشاء برج ضمن منظومة لتطوير الإشارات بالسكة الحديد، مؤكدا أن هناك 3 طرق هي "القاهرة - اسكندرية" و "القاهرة - أسوان " و "بنها - الزقازيق - بورسعيد" تكلفتها 9 مليارات جنيه من إجمالي 46 مليار جنيه لتطوير الإشارات.

وأضاف الوزير خلال تصريحات على هامش زيارته محور ديروط لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن البرج تم انشاؤه بجميع  الأجهزة اللازمة إضافة إلى تطوير جميع المزلقانات المحيطة بالبرج وتطويرها.

وتابع وزير النقل أن المزلقان يتم فتحه وغلقه بشكل أوتوماتيكي عند عبور القطار، مؤكدا أن نظام التحذير بالمزلقان نفسه والمحطة تم تطويرها بشكل كامل.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير القطاع بالكامل. 
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