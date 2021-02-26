برلمانية تطالب بإحكام الرقابة على الحضانات المخالفة للإجراءات الاحترازية

قالت النائبة، فرحة الشناوي عضو مجلس النواب أن هناك الكثير من حالات التهاون والإهمال بالشارع المصري بشأن عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن هذه المخالفات لا تقتصر على الحضانات فحسب، بل نجدها أيضا في وسائل المواصلات، والأماكن العامة، وكذا المحال التجارية، معقبة "كتير من القائمين على الحضانات مش بيلتزموا بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بها يأتي ذلك نتيجة لجشعهم وعدم مبالاتهم بصحة هولاء الأطفال".





وأشارت " الشناوي" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد"إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، إلا أن هناك الكثير من المواطنين لا يلتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن الموجة الثانية من كورونا حصدت أرواح كثيرين من حولنا، ورغم كل ذلك ما زال الإهمال مستمرا.





وتابعت النائبة في تصريحاتها قائلة: "إن التصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره لا يقتصر على القرارات الحكومية والجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الصحية، مشيرة الي أن الوسيلة الأساسية لمنع انتشار العدوى هو وعي الأفراد وتحملهم مسئولية حماية أنفسهم وأسرهم والبيئة المحيطة بهم.





ونوهت عضو مجلس النواب على أن التزايد الملحوظ في أعداد الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا يمثل ناقوسًا للخطر، ويدفعنا للحذر ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، معربة عن تمنيها بضرورة التزام كافة المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتحقيق السلامة لأنفسنا ولشعبنا المصري.





وأكدت عضو مجلس النواب أنه في حال التزام الجميع بتطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها ، سيتلاشي الفيروس، وتنتهي هذه الجائحة في القريب العاجل، وهذا يتطلب حلا جماعيا وليس منفردا، لافتة إلى أنه من باب أولى إحكام الرقابة ، وشن حملات مرورية بشكل متواصل على الحضانات، و وسائل المواصلات ، وكذا الأماكن العامة.





جاء ذلك بعد أن تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، بشأن مخالفة بعض أصحاب "الحضانات" لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد.