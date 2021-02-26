ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية تطالب بإحكام الرقابة على الحضانات المخالفة للإجراءات الاحترازية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:00 ص
النائبة فرحة الشناوي
النائبة فرحة الشناوي عضو مجلس النواب
Advertisements
أميرة خلف
قالت النائبة، فرحة الشناوي عضو مجلس النواب أن هناك الكثير  من حالات التهاون والإهمال بالشارع المصري بشأن عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن هذه المخالفات لا تقتصر على الحضانات فحسب، بل نجدها أيضا في وسائل المواصلات، والأماكن العامة، وكذا المحال التجارية، معقبة "كتير من القائمين على الحضانات مش بيلتزموا بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بها يأتي ذلك نتيجة لجشعهم وعدم مبالاتهم بصحة هولاء الأطفال". 

وأشارت " الشناوي" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد"إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، إلا أن هناك الكثير من المواطنين لا يلتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن الموجة الثانية من كورونا حصدت أرواح كثيرين من حولنا، ورغم كل ذلك ما زال الإهمال مستمرا.  

وتابعت النائبة في تصريحاتها قائلة: "إن التصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره لا يقتصر على القرارات الحكومية والجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الصحية، مشيرة الي أن الوسيلة الأساسية لمنع انتشار العدوى هو وعي الأفراد وتحملهم مسئولية حماية أنفسهم وأسرهم والبيئة المحيطة بهم. 

ونوهت عضو مجلس النواب على أن التزايد الملحوظ في أعداد الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا يمثل ناقوسًا للخطر، ويدفعنا للحذر ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، معربة عن تمنيها بضرورة التزام كافة المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتحقيق السلامة لأنفسنا ولشعبنا المصري.

وأكدت عضو مجلس النواب أنه في حال التزام الجميع بتطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها ، سيتلاشي الفيروس، وتنتهي هذه الجائحة في القريب العاجل، وهذا يتطلب حلا جماعيا وليس منفردا، لافتة إلى أنه من باب أولى إحكام الرقابة ، وشن حملات مرورية بشكل متواصل على الحضانات، و وسائل المواصلات ، وكذا الأماكن العامة.

جاء ذلك بعد أن تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، بشأن مخالفة بعض أصحاب "الحضانات" لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني يوجه حزمة من النصائح للمواطنين لتجنب خطر كورونا

بعد قرارات الحكومة بشأن الغرامات الفورية.. نصائح برلمانية للمواطنين لابعاد خطر كورونا وتقليل الإصابات اليومية

برلمانية تطالب بضرورة الرقابة الشديدة على الحضانات

بعد قرار استمرار العمل بالحضانات بنسبة إشغال 50%.. برلمانيون: ضمان سير العملية التعليمية بطريقة آمنة وفعالة.. وتطبيق الإجراءات الوقائية ضرورة

النائب عمرو عكاشة يحذر من التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لـ كورونا

أول رد من البرلمان بعد قرار مد إجازة نصف العام أسبوعًا

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. قصة زواج وانفصال سلوى خطاب من مخرج شهير

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات حلا شيحة تكشف عن جمالها

عاصفة من كائنات غامضة تغزو الأرجنتين .. فيديو

وزير التعليم: ممنوع اصطحاب الكتب الخارجية والملازم في لجان الامتحانات الإلكترونية لطلاب المرحلة الثانوية

رسالة قوية لإيران.. أول تعليق من البنتاجون على ضرب سوريا

نشرة أخبار التوك شو: وزير العدل يوجه رسالة مهمة بشأن تسجيل العقارات.. وإصابة المذيعة لينا شاكر بالسرطان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهرت معه في حمام السباحة.. أجرأ إطلالات موديل إعلان عمرو دياب

صفقة خيالية.. عرض منزل للبيع في مزاد علني بسعر مبدئي «صفر».. ما القصة؟

براتب 2000 جنيه شهريا.. شركة بريطانية تعلن عن وظيفة خاصة بـ الكلاب فقط