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رياضة

الأهلي يضم رزاق سيسيه بعد نهاية عقده مع الزمالك

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:49 م
رزاق سيسيه
رزاق سيسيه
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عبدالله هشام
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين اقتراب رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري من الانتقال إلى الأهلي، بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل. 

وأضاف عمر ربيع خلال برنامجه البريمو المذاع عبر فضائية تن: أحد الوسطاء عقد جلسة مع اللاعب في الاسكندرية، وطلب منه عدم تمديد عقده مع الزمالك او التوقيع على عقود جديدة، لتسهيل انتقاله إلى الأهلي عقب انتهاء عقده مع الفارس الأبيض.

ويعد سيسيه أحد اللاعبين الأجانب المميزين في الدوري في المصري، في ظل تألقه المستمر منذ سنوات مع الاتحاد السكندري الذي يلعب له على سبيل الإعارة.
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