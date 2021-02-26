نهتم بأغاني الشيخ إمام.. مؤسس الأولة بلدي يروي تفاصيل إنشاء الفرقة.. فيديو

قال علاء الدين إبراهيم مؤسس فرقة "الأولة بلدي" إن محاولة إنشاء الفرقة كانت فى عام 1995 حتى عام 2011 ،لافتا إلى أنه كان هناك محاولات أيضا في عام 2012 حتى تم تكوين المجموعة وتغيرت عدة مرات وهذه رابع مجموعة يقوم بتدريبها.





وأضاف إبراهيم خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن هدف الفرقة هو الغناء للوطن والشعب والعمل على إحياء أعمال الشاعر أحمد فؤاد نجم والشيخ امام والعمل على التوعية السياسية والانسانية.





وتابع مؤسس فرقة "الأولة بلدي" أنه بسبب ظروف كورونا نجد صعوبة فى تقديم الحفلات ،و نواجه عوائق مالية لأننا نقوم بدعم أنفسنا فقط والأمر ليس ربحيا، وتمنيت زيادة عدد المشاركين بالفرقة وأن يكون لنا عروض دورية وأن يكون لنا مسرح وراعي رسمي.



