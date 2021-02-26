يؤدي صلاة الجمعة.. سوهاج تستقبل وزير السياحة والآثار في زيارة خاصة

استقبلت محافظة سوهاج منذ قليل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار لبدء جولة تفقدية للأماكن السياحية بالإقليم، وافتتاح عدة مناطق أثرية بالمراكز المُختلفة.

وتشمل الجولة زيارة معبد اتريبس في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، يعقبها أداء صلاة الجمعة بمسجد جامعة سوهاج الجديدة، ثم زيارة مقابر الحواويش، وعقد اجتماع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بديوان عام المحافظة.









وكان في استقبال العناني كل من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور محمد عبدالهادي، مدير عام مكتب المحافظ، واحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، وإسماعيل الليثي، السكرتير العام، والدكتور أشرف عكاشة، مدير عام منطقة آثار سوهاج، وموجي سليم، مدير عام الشيخ حمد.



