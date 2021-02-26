قبل ساعات من امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. دليلك الكامل لتسهيل التعامل مع منصة الامتحان

تنطلق غدا السبت الموافق 27 فيراير 2021 ، امتحانات الفصل الدراسي الاول ، لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية





حيث يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي غدا السبت 27 فبراير 2021 الامتحان في مادة اللغة العربية (90 دقيقة) من 9 صباحا ل 10:30 صباحا – كما يؤدي الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية امتحان الأحياء (45 دقيقة) من 11:30 ل 12:15 ظهرا





ومن المقرر ان تستمر امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي حتى ١١ مارس ٢٠٢١





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد إجابات لأبرز الاسئلة الشائعة عن امتحانات التابلت لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي :



