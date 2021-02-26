ألمانيا خارج السباق.. شركتان "إنجليزية وإسبانية" تتنافسان على عقود الـvar بالدورى المصري

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن عدد الشركات العالمية التى تتنافس على إبرام عقود مع الجبلاية للاشراف على تفعيل تقنية الفيديو المعروفة بـ var فى الدورى الممتاز.





قال المصدر إن اثنين من الشركات العالمية تتنافس على نيل الاشراف على تفعيل تقنية ال var فى المسابقة المحلية خلال الفترة المقبلة.





واستطرد: مسؤولى إحدى الشركات العالمية الانجليزيه تقدمت بعرض الى الجبلاية بزيادة عن العقود الحالية من أجل الحصول على عقود تقنية الفيديو فى مباريات الدوري المحلي.





واشار الى أن الشركة الإسبانية المسؤولة حاليا عن تقنية الفيديو حصلت على مهلة شهرين من أجل تصحيح الأخطاء الصادرة من جانبها فى المباريات الأخيرة وإحضار عربات جديدة وسوموليتر للحكام من أجل التدريب.





ولفت إلى أنه فى حال وفاء الشركة الإسبانية المسؤولة حاليا عن تقنية الفيديو فى الدورى المصرى سيتم النظر فى العرض المقدم من جانبها لتحويل خطاب الإسناد الذى تم ابرامه مع اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة برئاسة عمرو الجنايني بعقود رسمية جديدة مع زيادة فى المقابل المادي.





وشدد على عدم وجود أى عروض من جانب إحدى الشركات الألمانية المتخصصة في تقنية الفيديو للمنافسة على إبرام العقود مع الجبلاية مشيرا إلى أن العروض حتى الآن تقتصر على الشركة الانجليزيه ونظيرتها الإسبانية فقط.





يذكر أن المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أكد أن أخطاء التحكيم في كرة القدم لن تنته في مختلف الملاعب، مشيرًا إلى أن الحكام في مسابقة الدوري المصري الممتاز يقدمون موسمًا جيدًا حتى الآن.





وأضاف مجاهد في تصريحات تليفزيونية: تقنية الـVar أضافت الكثير للكرة المصرية ولن يتم إلغاؤها، كما تم التواصل مع شركة إسبانية محترفة بخصوص تطوير هذه التقنية.



