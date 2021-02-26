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أخبار العالم

التحالف العربي: تدمير طائرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:13 م
التحالف العربي
التحالف العربي
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أ ش أ
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي)، اعتراض وتدمير طائرة ثانية بدون طيار "مفخخة" اليوم /الجمعة/ أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - إن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كان المتحدث باسم قوات التحالف العربي قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب السعودية.

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