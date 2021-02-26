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محافظات

القصير وفودة يتفقدان ميناء طور سيناء ويستمعان لمطالب الصيادين

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:24 م
القصير وفودة يتفقدان
القصير وفودة يتفقدان ميناء طور سيناء
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ايمن محمد
تفقد الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء- يرافقهما المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقيادات الوزارة، والمحافظة- ميناء الصيد البحري ومصنع الثلج في مدينة طور سيناء، والتقيا بالصيادين، واستمعا لمطالبهم.


وقال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، إن ميناء الصيد البحرى في الطور، تم إدراجه بخطة التنمية الاقتصادية عام 2015، وتنفذ هيئة موانئ البحر الأحمر، أعمال التطوير المطلوبة على مراحل تم الانتهاء من أول مرحلة وهي الرصيف البحري بطول 230 م لإستيعاب ضعف المراكب الحالية ومبنى إداري من طابقين على مساحة 80 م2 ومبنى لخدمة الصيادين من طابقين على مساحة 100 م2 وتطوير شبكة مرافق (مياه ــ صرف صحي ــ اتصالات وسنترال ــ كهرباء ــ منظومة مراقبة).

ونونه بأنه جار العمل بالمرحلة الثانية، والتي تتضمن رفع كفاءة مركز تجميع الأسماك رفع كفاءة مبنى القزق الميكانيكى والورش وإنشاء ورش جديدة إنشاء مصنع ثلج البلاطات بمساحة 250 م2 بالإضافة إلى المرحلة الثالثة التي لم تبدأ بعد.

يشار إلى أن السيد القصير وزير الزراعة يرأس وفدا من قيادات الوزارة خلال زيارته الحالية لمحافظة جنوب سيناء لدفع عجلة التنمية الزراعية بالمحافظة وحل مشاكل أهالي سيناء، ويختتم زيارته غدا بتفقد بعض المشروعات الزراعية بمدينة نويبع.

 اقرأ أيضا: 
القصير وفودة يتفقدان ميناء طور سيناء ويستمعان لمطالب الصيادين
القصير وفودة يتفقدان ميناء طور سيناء ويستمعان لمطالب الصيادين
القصير وفودة يتفقدان ميناء طور سيناء ويستمعان لمطالب الصيادين
القصير وفودة يتفقدان ميناء طور سيناء ويستمعان لمطالب الصيادين
القصير وفودة يتفقدان ميناء طور سيناء ويستمعان لمطالب الصيادين
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