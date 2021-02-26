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محافظات

الزراعة تدعم جنوب سيناء بـ 100 ألف جنيه لتطوير المزارع..صور

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:43 م
وزير الزراعة يطالب
وزير الزراعة يطالب بإدخال القطاع الخاص لتطوير المنظومة
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ايمن محمد
أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمدينة الطور لمتابعة المشروعات الزراعية والداجنة والحيوانية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وزار وزير الزراعة والوفد المرافق له المجزر الآلي بمدينة الطور، والذي يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى ٣٠ عجلا في الساعة. كما تفقد معصرة الزيتون، ومزرعة مصر الخير التي سوف تستقبل ٣٠٠٠ عجل سوداني، مزرعة المغربي ومزرعة الدواجن لإنتاج بيض المائدة على مساحة ١٧ فدانا وبطاقة ٥٠٠٠ فرخة. ومزرعة تسمين الدواجن المقامة على مساحة خمسة فدادين، وتضم معصرة وثلاث عنابر لإنتاج بدارة التسمين بطاقات ٥٠٠٠ كتكوت لكل دورة.

وانتقد وزير الزراعة عدم استغلال بعض الأصول المملوكة للوزارة ببعض مدن المحافظة، وقال إن جنوب سيناء تمتلك مباني ومنشات وصوب لابد من استغلالها لتعظيم قيمتها الإنتاجية، خاصة أن الوزارة تسعي حاليا لتطوير وتنمية القطاع الزراعي. والسعي لاستصلاح ما يقرب من ٤ ملايين فدان.

وأشاد "القصير" بالتطور الذي يشهده المجزر مؤكدًا أنه يعد نموذجًا للمجازر النصف آلية، وأن العجول التي سيجري استقبالها وذبحها في المجزر تساعد على زيادة الرواج الاقتصادي بالمحافظة، وتوفر اللحوم الحمراء الحية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأعلن الوزير خلال زيارته عن تكليف الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء لتطوير معصرة زيت الزيتون بمدينة الطور، والتي تقوم بعصر الزيتون علي البارد.

وقال وزير الزراعة خلال تفقد مزرعة بدارة لتسمين الدواجن أن المزرعة تحتاج إلي تطوير واستغلال الأصول الموجودة، و لابد من إدخال القطاع الخاص والشباب لاستغلال الصوب والعنابر الغير مستغلة بهدف زيادة الإنتاجية.

من جانبه أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب ﺳﻴﻨﺎء، عن دعم الزراعة بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه لتطوير المزارع وأن هذه المرة الثانية التي يجري دعم القطاع الزراعي عن طريق المحافظة.

ووصف محافظ جنوب سيناء زيارة وزير الزراعة للمحافظة بالزيارة التاريخية لكونها تهدف إلى تطوير الزراعة وحل مشاكل المزارعين، والتي تتلخص في تقنين الأوضاع، وتوفير دعم من الدولة للمزارعين، وتوصيل المرافق لهم، والمساعدة في تسويق المنتجات.

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الزراعة تدعم جنوب سيناء بـ 100 ألف جنيه لتطوير المزارع..صور
الزراعة تدعم جنوب سيناء بـ 100 ألف جنيه لتطوير المزارع..صور
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