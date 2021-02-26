تزيد في مرحلة المراهقة والشباب.. 6 أنواع مختلفة من اضطرابات الأكل

اضطرابات الأكل عبارة عن حالات خطيرة ترتبط بسلوكيات الأكل المستمرة، والتي تؤثر بشكل سلبي على صحتكَ وعواطفكَ، بالإضافة إلى جوانب مهمة من الحياة، وأكثر اضطرابات الطعام شيوعًا هي: فقدان الشهية العصبي، والشره العصبي، واضطراب نهم الطعام.

وتشمل اضطرابات تناول الطعام التركيز بشكل كبير على الوزن وشكل الجسم والطعام؛ مما يؤدي إلى سلوكيات خطيرة في تناول الطعام. هذه السلوكيات يمكِن أن تؤثر بقوة على حصول جسمك على تغذية مناسبة، ويمكِن أن تؤذي اضطرابات الأكل القلب والجهاز الهضمي والعظام والأسنان والفم، وتؤدي إلى أمراض أخرى.

اقرأ أيضا | الإحساس بالذنب أبرزها .. تعرف على أعراض اضطرابات الأكل وغالبًا ما تَحدث اضطرابات الأكل في سن المراهقة والشباب، على الرغم من أنها قد تحدث في الأعمار الأخرى، إلا أنه مع العلاج يمكنك العودة إلى عادات الأكل الصحية، كما يمكن عكس المضاعفات الخطيرة التي تسببها اضطرابات الأكل في بعض الأحيان.



وهناك العديد من أنواع اضطرابات الأكل، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي ، ومن أهمها:





1- فقدان الشهية العصبي :

يتصف بخوف غير واقعي بسبب نفسي من زيادة الوزن مما يؤدي للإضرار بصحة المصابين به نتيجة تجويعهم لأنفسهم، و على الرغم من أن المعنى الحرفي لهذا الاضطراب قد يوحي بأن المصاب به يفقد شهيته للطعام إلا أن شهية المصاب للطعام قد لا تتأثر في الواقع.





2- اضطراب تجنب تناول الطعام :

يتصف بـ تناول الطعام بكميات قليلة جدًا أو تجنب تناول أصناف معينة من الأطعمة من دون وجود ما يقلق حول شكل أو وزن أجسامهم .





3- اضطراب النهم :

يتصف بتناول المصاب كميات من الطعام تعد أكبر من المعتاد للشخص العادي و عادة ما يشعر المصاب بفقدان السيطرة على نفسه خلال نوبات الشراهة .





4- اضطراب الشره المرضي العصبي :

يتصف بنوبات التهام سريعة لكميات هائلة من الطعام تليها محاولة للتعويض عن هذا الطعام المتناول و الزائد عن الحاجة (بالتقيؤ المتعمد أو استخدام المسهلات على سبيل المثال)





5- اضطراب شهوة الغرائب :

يتصف بتناول مواد غير صالحة للأكل (كالطين و الورق و الشعر و غيرها).





6- الاضطراب الاجتراري :

هو ارتجاع الطعام بعد تناوله و قد يكون ارتجاع الطعام طوعًا برغبة و افتعال المصاب على عكس القيء و هو شائع أكثر في الأطفال عن غيرهم.