الإحساس بالذنب أبرزها .. تعرف على أعراض اضطرابات الأكل

يعد السبب الدقيق لاضطرابات الأكل غير معروف حتى الأن، لكن يعتقد العديد من الأطباء أن الجمع بين العوامل الوراثية والجسدية والاجتماعية والنفسية قد يسهم في تطور اضطراب الأكل.



ويُعرف اضطراب الأكل بأنه رغبة شديدة في الأكل أو انعدام الرغبة في الأكل، كما يمكن أن تعد الرغبة في تناول أشياء غريبة مثل الأتربة أو الجير نوع من أنواع اضطرابات الأكل.



أكد موقع " health line " أنه تختلف الأعراض مع كل اضطراب ، ولكن الأعراض الأكثر شيوعًا تشمل:



• انخفاض الوزن بشكل غير طبيعي أو ارتفاع وزن الجسم

• اتباع نظام غذائي غير منتظم

• الرغبة في تناول الطعام سرا

• استخدام الحمام بشكل متكرر بعد الأكل

• هاجس فقدان الوزن أو اكتسابه بسرعة

• هاجس المظهر الجسدي وتصور الجسم من قبل الآخرين

• مشاعر الذنب والعار حول عادات الأكل

• تعاني من الإجهاد غير الطبيعي أو عدم الراحة حول عادات الأكل

