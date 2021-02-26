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محافظات

ضبط أسماك مجمدة مجهولة المصدر في الوادي الجديد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:07 م
ضبط أسماك مجمدة مجهولة
ضبط أسماك مجمدة مجهولة المصدر في الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة  الوادي الجديد، وبالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية بالوادي الجديد، حملات تفتيشية مفاجئة بأسواق الجملة وبعض الأنشطة التجارية من مطاعم ومنافذ بيع، بالاشتراك مع قطاع الصحة ومباحث تموين مديرية أمن الوادي الجديد.

أسفرت الحملات عن ضبط كميات من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الصلاحية قبل بيعها للمواطنين بمركز الخارجة.

وأشار الدكتور ناجى محمد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، إلى تشكيل لجنة برئاسة الدكتور علاء خليل سليمان مدير إدارة المجازر والدكتور عمرو إبراهيم محمد طبيب التفتيش وعضوية مديرية الشئون الصحية ومديرية التموين بالوادي الجديد لتنفيذ لجنة تفتيش على محلات ومطاعم اللحوم.
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وأكد أن تنفيذ الحملات الرقابية من تشكيل لجان تفتيش ومرور على مختلف الأنشطة التجارية ومجمعات الأسواق والمجازر البلدية وغيرها بمختلف المراكز الإدارية يجري بصورة مكثفة وفق خطة زمنية بمعدل شبه يومي طبقا لتوجيهات اللواء محمد الزملّوط محافظ الإقليم وحفاظًا على سلامة المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.

وأضاف عوض، أن الحملة بالتنسيق مع الصحة ومباحث التموين، تمكنت من ضبط 44 كجم أسماك مجمدة مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ صلاحية، ولفت مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إلى أنه جرى التحفظ على المضبوطات وعمل ٢ محضرين للمخالفين وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مؤكدًا استمرار تنفيذ الحملات اليومية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
من جانب اخر انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، من تركيب كشافات الإنارة "الليد" بقرية عزب الشركة، فيما تواصل الوحدة المحلية إحلال وتجديد وتطوير منظومة الإنارة العامة بتغيير كشافات الإضاءة الليلية "كشافات الصوديوم" بكشافات ليد فائقة الإضاءة جديدة بالميادين والشوارع الرئيسية والطرق السريعة، في إطار خطة المركز لإحلال وتجديد الكشافات القديمة بأخرى موفرة ذات مظهر حضاري.
وأشار المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، إلى مواصلة الوحدة المحلية لمدينة الخارجة، تركيب كشافات الليد الموفرة للطاقة بأحياء وشوارع المدينة، موضحًا إنه يجري استبدال الكشافات العادية بكشافات ليد موفرة للطاقة.
وأوضح أن الوحدة المحلية تواصل استكمال باقي المناطق الأخرى بمعرفة العاملين بقسم الإنارة بالوحدة المحلية لمدينة الخارجة، وأن الخطة تتضمن تحويل جميع كشافات أحياء وقرى المركز من تقليدية مستهلكة للطاقة إلى "ليد" موفرة.
ولفت الطماوي إلى أن المنظومة تؤدى إلى توفير في الطاقة الكهربية المستهلكة شهريًا، بالإضافة إلى استقرار وانتظام شبكة الإنارة وسهولة الصيانة بعد تركيب كشافات "الليد".

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