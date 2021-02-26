ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: توجيهات السيسي بدعم منظومة حماية الصيادين تشمل 80 ألف صياد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:15 م
النائب ناصر عطية
النائب ناصر عطية
Advertisements
القسم السياسي
أشاد النائب ناصر عطية عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي باستمرار دعم العمالة غير المنتظمة والمشكلات التى تواجه الصيادين وتوفير حلول مستدامة لجميع الفئات.


وقال عطية في تصريحات له اليوم، إن توجيهات السيسي بدعم منظومة حماية الصيادين وإمدادهم بالمستلزمات والمعدات المطلوبة لعملهم، تشكل حماية ورعاية والنظر في مشكلات قرابة 80 ألف صياد مصري، منهم 65 الف مسجلين لدى وزارة التضامن الاجتماعي.


وأشار عضو مجلس النواب إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعي، بالعمل على تطوير برامج الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات اجتماعية تؤثر على حياتهم المعيشية والنفسية وتستدعى التدخل والدعم الفوري، ضمن منظومة الاسعاف الاجتماعي.


وقال نائب البحر الأحمر، إن تقديم دعم للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا نبه الدولة إلى حتمية استمرار مساعدة هذه الطبقات التي تعاني من مشاكل معيشية وبالخصوص مع تفشي فيروس كورونا.


وأكد النائب ناصر عطية، أن برامج الحماية الاجتماعية شاملة وتضم ملايين الأسر المصرية، وهناك توسع كبير في خدماتها بشكل يلمسه الجميع.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة توثق انتقامها من حبيبها الخائن.. وتحصد 10 ملايين مشاهدة على تيك توك

مواصفات نيسان مكسيما 2021 في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور

فرو أسود.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها