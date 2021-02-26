برلماني: توجيهات السيسي بدعم منظومة حماية الصيادين تشمل 80 ألف صياد

أشاد النائب ناصر عطية عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي باستمرار دعم العمالة غير المنتظمة والمشكلات التى تواجه الصيادين وتوفير حلول مستدامة لجميع الفئات.









وقال عطية في تصريحات له اليوم، إن توجيهات السيسي بدعم منظومة حماية الصيادين وإمدادهم بالمستلزمات والمعدات المطلوبة لعملهم، تشكل حماية ورعاية والنظر في مشكلات قرابة 80 ألف صياد مصري، منهم 65 الف مسجلين لدى وزارة التضامن الاجتماعي.









وأشار عضو مجلس النواب إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعي، بالعمل على تطوير برامج الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات اجتماعية تؤثر على حياتهم المعيشية والنفسية وتستدعى التدخل والدعم الفوري، ضمن منظومة الاسعاف الاجتماعي.









وقال نائب البحر الأحمر، إن تقديم دعم للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا نبه الدولة إلى حتمية استمرار مساعدة هذه الطبقات التي تعاني من مشاكل معيشية وبالخصوص مع تفشي فيروس كورونا.







