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تعليم

14 مارس... جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول تدويل التعليم العالي

السبت 27/فبراير/2021 - 03:00 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر مارس 2021، حيث يهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات التدريبية دورة حول   تدويل التعليم العالي وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 مارس فى تمام الساعة الخامسة مساءً..

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين للوقاية من فيروس كورونا . 

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

وتقام البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
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