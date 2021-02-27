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حوادث

مصرع شاب تناول جرعة مخدرات زائدة في المحلة

السبت 27/فبراير/2021 - 02:02 ص
مصرع شاب تناول جرعة
مصرع شاب تناول جرعة مخدرات زائدة
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احمد علي
لقى شاب في العقد الثاني من العمر مصرعة بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم ثان المحلة، نتيجة تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنشاوي العام تحت تصرف النيابة العامة.


تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية إخطاراُ من مأمور قسم أول المحلة بورد بلاغ من مستشفي المحلة العام باستقبال شاب يدعي "احمد. س " جثة هامدة ولايوجد به علامات ظاهرية.

وتبين من التحريات أن المتوفى مقيم بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم ثان المحلة ، وأن وفاته حدثت نتيجة تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة، وبالعرض على النيابة، قررت نقلة إلى مستشفى المنشاوي العام ، وتشريحة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة
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