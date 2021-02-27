مصرع شاب تناول جرعة مخدرات زائدة في المحلة

لقى شاب في العقد الثاني من العمر مصرعة بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم ثان المحلة، نتيجة تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنشاوي العام تحت تصرف النيابة العامة.









تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية إخطاراُ من مأمور قسم أول المحلة بورد بلاغ من مستشفي المحلة العام باستقبال شاب يدعي "احمد. س " جثة هامدة ولايوجد به علامات ظاهرية.



