نرصد ردود الأفعال تجاه قانون الشهر العقارى.. حماة الوطن: الكتلة البرلمانية للحزب ستقدم ملاحظاتها لمجلسي النواب والشيوخ

أكد حزب حماة الوطن رصده للقضايا التي تؤرق المواطنين وتتسبب في مزيد من الأعباء على كاهلهم وأضاف أنه تلاحظ وتابع ردود الأفعال المختلفة تجاه قانون الشهر العقارى والتي جاءت في مجملها رافضة للعديد من ثنايا هذا القانون كما تابع الحزب حالة القلق بين المواطنين في عام عانى فيه مواطني هذا الوطن العظيم من جراء تداعيات أزمة كورونا وكثرة القوانين التي ترتب عليها التزامات مالية.





وأوضح الحزب في بيان له، لذا سعى الحزب إلى رصد الانتقادات التي وجهت للقانون من خلال وسائل الإعلام المختلفة وقد قام بتجميعها وعرضها على المتخصصين القانونيين لأخذها في الاعتبار من خلال كتلته البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب لطرح التعديلات المناسبة على القانون بالشكل الذي يضمن للدولة الاستمرار في تنظيم الحقوق والملكيات من ناحية وبما يمكن المواطن من تحقيق مصلحته وتقليل الإجراءات والالتزامات المالية عن كاهله.



