لعشاق الحلويات، تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل خبز حلو بالسكر، بمذاق جديد.
مقادير خبز حلو
1 كوب لبن دافئ
2 ملعقة صغيرة خميرة
3 كوب دقيق
ثلث كوب دقيق
4 صفار بيض
1 ملعقة كبيرة ساور كريم
1 ملعقة كبيرة فانيليا
80 جرام زبدة
ملح
الوجه
صفار بيضة
1 ملعقة كبيرة ماء
4 ملعقة كبيرة سمسم
طريقة تحضير خبز حلو
* يخلط الدقيق مع الخميرة الفورية والملح
* يخلط صفار البيض والسكر والفانيليا والساور كريم
* يضاف اللبن بالتدريج حتى تلم العجينة
* تضاف مكعبات الزبدة ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* تقطع وتشكل ل3 أصابع تخينة
* تلصق أطراف أصابع العجينة وتشكل ضفيرة
* يوضع في صينية ويغطى ويترك ليتخمر مرة أخرى
* يدهن الوجه بخليط البيض والماء ويرش بالسمسم
* يمكن إضافة رشة سكر على الوجه
* يوضع فى فرن ساخن فى الرف الأوسط حتى تمام النضج