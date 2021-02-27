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مرأة

طريقة عمل خبز حلو

السبت 27/فبراير/2021 - 05:00 ص
خبز حلو
خبز حلو
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أسماء عبد الحفيظ

لعشاق الحلويات، تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل خبز حلو بالسكر، بمذاق جديد.

مقادير خبز حلو

1 كوب لبن دافئ
2 ملعقة صغيرة خميرة
3 كوب دقيق
ثلث كوب دقيق
4 صفار بيض
1 ملعقة كبيرة ساور كريم
1 ملعقة كبيرة فانيليا
80 جرام زبدة
ملح
الوجه
صفار بيضة
1 ملعقة كبيرة ماء
4 ملعقة كبيرة سمسم

طريقة تحضير خبز حلو

* يخلط الدقيق مع الخميرة الفورية والملح

* يخلط صفار البيض والسكر والفانيليا والساور كريم

* يضاف اللبن بالتدريج حتى تلم العجينة

* تضاف مكعبات الزبدة ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لتتخمر

* تقطع وتشكل ل3 أصابع تخينة

* تلصق أطراف أصابع العجينة وتشكل ضفيرة

* يوضع في صينية ويغطى ويترك ليتخمر مرة أخرى

* يدهن الوجه بخليط البيض والماء ويرش بالسمسم

* يمكن إضافة رشة سكر على الوجه

* يوضع فى فرن ساخن فى الرف الأوسط حتى تمام النضج

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