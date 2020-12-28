خبز البرجر في دقائق وتكلفة أقل



يعد خبز البرجر أحد المكونات الأساسية عند تحضير شطائر البرجر إ ليك طريقة تحضيرها في منزلك بمكونات سهلة وبسيطة وبمذاق لا يقاوم وفى الوقت نفسه تكلفة أقل وفقا لموقع بولد سكاى الهندى





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وصفة توست البرجر:







كيفية تحضير هذا في المنزل



وقت التحضير 2 ساعة 30 دقيقة



وقت الطبخ 15 م

الوقت الكلي 2 ساعة 45 دقيقة



تكفي: 8 قطع







مكونات





3½ كوب دقيق لجميع الأغراض

1 كوب ماء فاتر

2 ملاعق كبيرة زبدة

1 بيضة كبيرة



نصف كوب سكر

1¼ ملعقة صغيرة ملح

1 بيضة مخفوقة

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية



ملعقة صغيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة من بذور السمسم

2 ملاعق كبيرة حليب











أولًا ، تحتاج إلى خلط المكونات اللازمة لعجن العجين. يمكنك إما استخدام يدك أو الخلاط لعجن عجينة ناعمة وطرية.



بمجرد العجن ، غطي العجينة واتركيها لمدة 1-2 ساعة.

عندما تسمح للعجين بالتخمر لمدة 1-2 ساعة ، يبدو حجم العجين يتضاعف.

بعد ذلك ، يُفرغ العجين من الهواء ويُقسّم إلى 8-9 قطع متساوية.

الآن أعطِ شكلًا دائريًا لكل قطع العجين الصغيرة ثم افرد الكرات لتعطيها حجمًا يشبه حجم كعكة.

خذ ورقة خبز مبطنة بورق أو منديل ورقي مدهون وضع الخبز فوقه.

دع الخبز يجلس حتى يبدو منتفخًا قليلًا. الآن ضعي الزبدة المذابة على ا باستخدام فرشاة.

الآن اخبزي التوست في فرن مسخن مسبقًا على 375 درجة حتى يصبح التوست ذهبيًا أو لمدة 15 إلى 18 دقيقة.



بمجرد أن يتحول لون التوست إلى اللون الذهبي ، أخرجيه واتركه يبرد من تلقاء نفسه. ت





معلومات غذائية





القطعة - تحتوى على 8 292 سعرة حرارية



- الدهون - 7 جم البروتين



- 7.9 جم الكربوهيدرات



-الكوليسترول - 58.1 ملغ