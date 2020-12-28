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مرأة

بـ 3 وصفات مختلفة.. طريقة عمل البرجر البيتى بدهون أقل

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
من الطرق التى تبحث عنها الكثير من الامهات هى طريقة تسوية البرجر فى الفرن بدهون أقل  ومذاق مميز أحلى من المطاعم .. إليك طريقة تسوية البرجر الجاهز بطرق مختلفة وكيفية إعداد صينية برجر بالفرن وطريقة قليه بدون زيت، بمذاق مميز لا تتوقعيها.



مكونات
1-نصف كيلو لحم مفروم
2- كوب فول صويا مجروش ومنقوع في الماء
3-بصل بودرة
4- فلفل اسود
5- 2 ملعقة كبيرة دقيق
6- ثوم بودرة
7-ملح
8- كاتشاب
9- زبادي
10- جبنة شيدر مبشورة

فى وعاء تخلط المكونات جيدا ثم توضع فى الكبة ويتم  وضع الللحمة المفرومة و البصل البودرة والثوم البودرة والدقيق والزبادي والكاتشاب وملح وفلفل مع فول الصويا وخلطهم جيدا و وضع الجبنة المبشورة مع الخلطة ثم نضعها فى الثلاثجة لمدة ربع ساعة تقريبا.

- ضيفي اللحمة المفرومة واستمري في الخلط ثم شكلي الخليط على شكل برجر وعلى الجريل بدون زيت أو على شواية ضعي  البرجر على الشواية ويتم تقليبه على الجهتين حتى يستوى.

برجر الجبنة

مقادير برجر محشي جبنة  للشيف نجلاء الشرشابى 

نصف كيلو لحمة مفرومة بصلة بيضة خلطة البرجر ملح فلفل أسود الحشوجبنة رومي مبشورة موتزاريلا التقديمخس كابوتشا خبز كيزر حلقات بصل حلقات طماطم مايونيز كاتشاب

طريقة تحضير برجر محشي جبنة

* تخلط محتويات كيس التوابل مع القليل من ماء البصل

* تضاف اللحمة والبيضة

* تشكل على شكل أقراص برجر، وتحشى بالجبنة

* تسوى على الجريل من الجانبين

البرجر فى الفرن
مقادير طريقة  تسوية البرجر فى الفرن بدون زيت

لحم مفروم
فلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة
4 شرائح جبن أمريكي أو شيدر
4 خبز برجر

طريقة  تسوية البرجر فى الفرن بدون زيت بالخطوات

فى وعاء يمكنك مزج التوابل المفضلة مثل الكاتشب والخردل والمايونيز وإضافة الطماطم والبصل الأحمر .

ضعي الجبن المطحون واللحم المفروم في وعاء ورشي الملح والفلفل واخلطيها برفق حتى تمتزج

قسمي اللحم إلى أربعة أجزاء متساوية وضعى جزءًا واحدًا على طبق واضغطي عليه برفق بعد تشكيله على شكل دائرة وعليك ترك بعض الحواف الخشنة ولا تضغطي عليها بشكل مسطح للغاية.

كرري هذه العملية مع كل جزء.

سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة وعندما تكون المقلاة ساخنة ، ضعي البرجر بعناية في المقلاة

قومى بطهي البرجر حتى ينضج جيدًا ويتحول إلى اللون البني في منتصف الجوانب.

اقلبي البرجر واطهيه حسب رغبتك.

في حالة إضافة الجبن: ارفعي المقلاة عن النار وضعي الجبن فوق البرجر. غطي المقلاة واتركي الحرارة المتبقية لإذابة الجبن وقدميها على خبز محمص مغطى بإضافاتك المفضلة.


المراجع ..
stoveburger

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