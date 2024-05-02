فلوس في الأرض.. لا تشتري Apple Watch لهذه الأسباب

بينما تحوم جميع الشائعات حول سلسلة أجهزة iPad القادمة وإمكانية تجهيزها بشاشات OLED، ألقى المحلل المختص بشركة Apple مينج-تشي كيو منحنى على Apple Watch Ultra 3.

وبعد أن ألمح إلى تأخير محتمل، يتوقع كيو الآن طرح طراز Ultra جديد في عام 2024 ومع ذلك، هناك نقطة مهمة: من المحتمل ألا تأتي بتطورات كبيرة في الأجهزة مقارنة بالإصدار Ultra 2.

لا تزال التفاصيل المحددة حول ساعة Apple Watch Ultra 3 مجهولة، حيث يعتبر إطار الإطلاق في سبتمبر هو المعلومات المؤكدة الوحيدة حتى الآن.

تقرير مينج-تشي كيو يفيد بأن ساعة Apple Watch Ultra 3 لن تحصل على ترقيات كبيرة

بصرف النظر عن سلسلة Ultra، توجد إمكانية إطلاق ساعة Apple Watch SE من الجيل الثالث هذا العام إذا التزمت Apple بدورة تحديث كل عامين، بينما يظل مصير خليفة Apple Watch Series 9 غير واضح.

ألمح مارك جورمان من Bloomberg في السابق إلى ساعة Apple Watch X المعاد تصميمها والتي تتميز بميزات ضغط الدم وانقطاع النفس أثناء النوم، لكن نافذة إطلاقها والاسم الرسمي غير مؤكدين.

ومن المثير للاهتمام أن الميزات التي اقترحها جورمان لخليفة سلسلة 9 يمكن أن تصل أيضًا إلى ساعة Apple Watch Ultra 3.

مع اقتراب ساعة Apple Watch الأصلية من الذكرى العاشرة (كُشف عنها في سبتمبر 2014، وأُطلقت في أبريل 2015)، تتجه جميع الأنظار إلى إعلانات Apple القادمة عن الساعات الذكية.