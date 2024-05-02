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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: البحث العلمي مرتكز أساسي في التنمية المستدامة

العسومي يستقبل وفد
العسومي يستقبل وفد المنظمة

التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس المنظمة العربية المتحدة للبحث العملي، كلا من الدكتور محمد عبدالعزيز مدير عام المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي والأستاذ الدكتور حازم إبراهيم صالح نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، رئيس الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي.

وخلال اللقاء، أكد العسومي، على الأهمية الكبيرة للبحث العلمي ودوره المهم في الارتقاء بالمجتمعات كونه يعد أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن ما تعانيه المنطقة العربية في الوقت الحالي من أزمات وتحديات صعبة انعكست على واقعها، خاصة على مستويات التعليم وتراجع البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث، داعيًا إلى ضرورة الارتقاء بمكانة البحث العلمي، والذي يعد أحد مرتكزات الأمن القومي العربي في مفهومه الشامل  .

بدوره أثنى مدير عام المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي محمد عبدالعزيز على الجهود المبذولة من قبل البرلمان العربي لا سيما المبادرات التي يقوم عليها برئاسة العسومي مع المؤسسات المعنية بدعم وتطوير العملية التعليمية في العالم العربي، والارتقاء بمكانة البحث العلمي، بما يسهم في تعزيز وتطوير منظومة البحث العلمي ككل في الوطن العربي وبما ينعكس على تحقيق الأهداف المنشودة بتحقيق أمن واستقرار وازدهار المجتمعات العربية.

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