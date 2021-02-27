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المالية: الموازنة المصرية الحالية تتناسب مع رؤية مصر 2030

السبت 27/فبراير/2021 - 03:16 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال شريف حازم، مستشار وزير المالية لشئون الموازنة، إن القيادة السياسية استطاعت ان تحافظ على دوران عجلة الإنتاج في الدولة بالرغم من جائحة كورونا، منوها إلى أن خلال الفترة الماصية حدث زيادة ضخمة في ميزانيات التعليم والصحة.

وأضاف "حازم" خلال حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الاولى الفضائية"، أن وزارة الصحة حصلت على حزم تمويلية للأطباء خلال الفترة الماضية، منوها إلى أن الموازنة الحالية تتناسب مع رؤية مصر 2030.,

واسترسل: الموازنة تعتكون من جزئين، أولهم يختص بالمواطن وهو الخاص بتطوير وتحسين الصحة والتعليم، والجزء الأخر يختص بتحسين البنية التحتية المتمثل في تحسين مشاريع الري والطرق ومحطات الكهرباء، منوها إلى ان معدلات البطالة في مصر بتقل بصورة ملحوظة نتيجة المشروعات الجديدةز


وشدد على ان مشروع قناطر اسيوط يهدف تحسين الري والزراعة، كما انه يدعم السياحة في مصر، منوها إلى أن هناك زيادة ضخمة في الإنفاق في الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وأكد على ان الوزارة لا تحصل على ضرائب من المصانع التي لا تعمل، معقبا: مفيش مصنع بيدفع ضرائب قبل ما يشتغل"، منوها إلى ان الضرائب تطبق على اساس إنتاج المصنع.
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