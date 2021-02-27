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أخبار العالم

العراق.. الكاظمي يعين محافظا جديدا لذي قار بسبب المظاهرات

السبت 27/فبراير/2021 - 03:47 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أصدر مكتب رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، بيانا بشأن أحداث ذي قار، مؤكدا أن الإجراءات التي تم اتخاذها تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لإعمار المحافظة، على رأسها تعيين محافظ جديد.

وجاء في البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي يؤكد أن الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها بخصوص محافظة ذي قار، ومنها تكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الأحداث الأخيرة، تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى للإعمار".

ودعا الكاظمي "أهالي محافظة ذي قار وعشائرها الكريمة، المساهمة في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للإدارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة المدينة"، وفقًا لقناة "السومرية".

وأضاف أن "الحكومة ستقدم كل الدعم للمحافظ الجديد عبد الغني الأسدي والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع المحافظة، وتقديم الخدمات لمواطنيها".

يذكر أن المحافظة شهدت سقوط قتيلين وجرح العشرات بسبب اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، على خلفية احتجاجات مطالبة باستقالة الحكومة المحلية لذي قار بسبب تدهور الأحوال المعيشية هناك.
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