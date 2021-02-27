ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

باكستان: تسجيل 1315 إصابة جديدة و33 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السبت 27/فبراير/2021 - 07:46 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أ ش أ
سجلت باكستان 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 578 ألفا و797 حالة.


وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت صحيفة (اكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم السبت - بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 33 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و837 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 544 ألفا و406 أشخاص، بعدما تماثل للشفاء خلال الساعات الأخيرة 2013 شخصا.
Advertisements
Advertisements

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر

الأكثر خطورة.. ما لا تعرفه عن سلالة الشيطان من فيروس كورونا

رومانسى وبيغنيلى لحد دلوقتى.. شيرين رضا تكشف عن أسرار علاقتها بـ الهضبة

الزمالك يرد على جالاتا سراي ويكشف تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد

غدا.. قطع المياه عن العمرانية الشرقية والغربية لمدة 8 ساعات.. اعرف السبب

رغم سنوات من دفن الموتى.. شاهد القبر يدفن حانوتيا حيًا أسفل حجارته| صور

الثلاثاء يوم الأمجاد البطولية.. تعرف على أصل تسمية أيام الأسبوع ولأي عصر تعود

بسعر خرافى.. سامسونج تطلق رسميا هاتف Galaxy A32 4G.. سعر ومواصفات

اليمن: صيانة ناقلة النفط صافر لم تعد كافية لإيقاف الكارثة

ندفع قيمة عقده بالكامل.. الزمالك: راتب فرجاني ساسي أكثر من ضعف أعلى لاعب في مصر

لقيت ماما بتتقتل في التليفزيون.. نجم واما يروي حكايات طريفة لوالدته.. أول ظهور للفنانة عفاف حمدي مع ابنها نادر حمدي وزوجته سارة

معايشة مش احتراف.. هيثم عرابي يكشف عن عرض إيطالي وهمي للاعب الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر

رغم سنوات من دفن الموتى.. شاهد القبر يدفن حانوتيا حيًا أسفل حجارته| صور

إيطالي يهدد بتفجير مستشفى إنجليزي مقابل 10 ملايين استرليني