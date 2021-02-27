باكستان: تسجيل 1315 إصابة جديدة و33 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت باكستان 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 578 ألفا و797 حالة.







وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت صحيفة (اكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم السبت - بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 33 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و837 حالة وفاة.