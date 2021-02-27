نصائح للوقاية من النوبات القلبية.. وكيفية التعامل معها عند الإصابة

يمكنك الوقاية من الأزمات القلبية من خلال اتباع أسلوب حياة صحي للقلب، فتعتبر أمراض القلب سببًا رئيسيًا للوفاة ، ولكنها ليست حتمية، بينما لا يمكنك تغيير بعض عوامل الخطر مثل تاريخ العائلة أو الجنس أو العمر، ولكن هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.





قدم موقع mayoclinic، بعض النصائح و الوصايا التي يجب أتباعها لكي تساعد في ‎الوقاية من الازمات القلبية ، كان أبرزها ...

-لا تدخن أو تستخدم التبغ.





من أفضل الأشياء التي يمكنك فعلها لقلبك التوقف عن التدخين و تأكد من تجنب التدخين السلبي، حيث أن المواد الكيميائية الموجودة في التبغ يمكن أن تلحق الضرر بالقلب والأوعية الدموية.





يقلل دخان السجائر من الأكسجين في الدم ، مما يزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لأن قلبك يجب أن يعمل بجهد أكبر لتزويد الجسم والدماغ بما يكفي من الأكسجين، رغم ذلك يبدأ خطر الإصابة بأمراض القلب في الانخفاض في أقل من يوم بعد الإقلاع عن التدخين، بعد عام بدون سجائر ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب إلى حوالي النصف مقارنة بالمدخن.





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-ممارسة الأنشطة الرياضية

يمكن أن يقلل النشاط البدني اليومي المنتظم من خطر الإصابة بأمراض القلب، يساعدك النشاط البدني على التحكم في وزنك وتقليل فرص الإصابة بحالات أخرى قد تضغط على قلبك ، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري من النوع 2.





-إتباع نظام غذائي صحي للقلب

يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي في حماية قلبك ، وتحسين ضغط الدم والكوليسترول ، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. تتضمن خطة الأكل الصحي للقلب ما يلي:

الخضروات والفواكه، الفاصوليا أو البقوليات الأخرى، اللحوم والأسماك الخالية من الدهون، أطعمة الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون، كل الحبوب، الدهون الصحية مثل زيت الزيتون





قلل من تناول ما يلي:

ملح، سكر، الكربوهيدرات المصنعة، كحول، الدهون المشبعة (الموجودة في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم) والدهون المتحولة (الموجودة في الوجبات السريعة المقلية ورقائق البطاطس والمخبوزات)





- الحفاظ على وزن صحي

تزيد زيادة الوزن خاصةً حول منطقة الوسط من خطر الإصابة بأمراض القلب، يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى حالات تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب -بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري من النوع 2.





يعتبر مؤشر كتلة الجسم البالغ 25 أو أعلى من الوزن الزائد ويرتبط عمومًا بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.





- الحصول على نوم جيد

قلة النوم يمكن أن تفعل أكثر من مجرد التثاؤب، يمكن أن تضر بصحتك، الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم والأزمات القلبية والسكري والاكتئاب.





يحتاج معظم البالغين إلى سبع ساعات على الأقل من النوم كل ليلة، اجعل النوم أولوية في حياتك، ضع جدولًا للنوم والتزم به من خلال الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الأوقات كل يوم، حافظ على غرفة نومك مظلمة وهادئة ، حتى يسهل عليك النوم.





- إدارة التوتر

يتعامل بعض الأشخاص مع الإجهاد بطرق غير صحية -مثل الإفراط في تناول الطعام أو الشرب أو التدخين، يمكن أن يساعد العثور على طرق بديلة لإدارة الإجهاد مثل النشاط البدني أو تمارين الاسترخاء أو التأمل في تحسين صحتك.





-إجراء فحوصات طبية منتظمة





‎علاج الأزمة القلبية

أكد موقع webmd، أن يبدأ علاج الأزمة القلبية على الفور ، أحيانًا في سيارة الإسعاف أو غرفة الطوارئ.

هناك بعض الأدوية المستخدمة في علاج الأزمة القلبية ، ويهدف العلاج الدوائي إلى تفتيت الجلطات الدموية أو منعها ، ومنع الصفائح الدموية من التجمع والالتصاق باللويحة ، وتثبيت اللويحة ، ومنع المزيد من نقص التروية.





تناول هذه الأدوية في أسرع وقت ممكن في غضون ساعة أو ساعتين من بداية الأزمة القلبية ، إن أمكن للحد من تلف القلب.

قد تشمل الأدوية المستخدمة أثناء النوبة القلبية ما يلي:

الأسبرين لوقف تخثر الدم الذي قد يجعل النوبة القلبية أسوأ

الأدوية الأخرى المضادة للصفيحات ، مثل كلوبيدوجريل "بلافيكس" أو براسوغريل "إيفينت" أو تيكاجريلور "بريلينتا" لوقف التجلط

علاج التخثر لإذابة جلطات الدم في شرايين القلب

تساعد الأدوية الأخرى التي تُعطى أثناء النوبة القلبية أو بعدها على عمل قلبك بشكل أفضل ، وتوسيع الأوعية الدموية ، وتقليل الألم ، وتساعدك على تجنب ضربات القلب التي تهدد الحياة.





‎التعامل مع الأزمة القلبية

تحدث بعض النوبات القلبية بشكل مفاجئ ، مما يجعل البعض لا يعرف كيف يتعامل مع الأزمة القلبية وفقا لما نشره موقع mayoclinic. .

-اتصل بالطوارئ المحلي، لا تتجاهل أعراض الأزمة القلبية إذا لم تتمكن من وصول سيارة إسعاف أو سيارة طوارئ إليك ، اطلب من أحد الجيران أو صديقك نقلك إلى أقرب مستشفى.





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-امضغ وابتلع الأسبرين أثناء انتظار المساعدة الطارئة، يساعد الأسبرين على منع تجلط الدم، عند تناوله أثناء نوبة قلبية يمكن أن يقلل من تلف القلب، لا تتناول الأسبرين إذا كنت تعاني من حساسية تجاهه أو أخبر طبيبك بعدم تناول الأسبرين أبدًا.





-تناول النتروجليسرين ، إذا تم وصفه، إذا كنت تعتقد أنك تعاني من نوبة قلبية وكان طبيبك قد وصف لك النتروجليسرين مسبقًا ، فتناوله وفقًا للتوجيهات أثناء انتظار المساعدة الطبية الطارئة.





-ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي إذا كان الشخص فاقدًا للوعي، إذا كان الشخص لا يتنفس أو لم تجد نبضًا ، فابدأ في الإنعاش القلبي الرئوي للحفاظ على تدفق الدم بعد أن تطلب المساعدة الطبية الطارئة.

-ادفع بقوة وبسرعة وسط صدر الشخص بإيقاع سريع نسبيًا - حوالي 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة.

-إذا كان جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي (AED) متاحًا على الفور وكان الشخص فاقدًا للوعي ، فاتبع تعليمات الجهاز لاستخدامه.









‎علامات تسبق الأزمة القلبية

في معظم الأوقات تبدأ الأزمة القلبية ببطء مع شعور بسيط بعدم الراحة والألم ، وتعطي علامات تحذيرية قبل أن تحدث إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية ، فاتصل بالأسعاف على الفور .

قد تكون هذه علامات تسبق الأزمة القلبية وفقا لموقعhealthline....

-عدم ارتياح في الصدر ، خاصة في الوسط ، يستمر أكثر من بضع دقائق أو يأتي ويختفي.

-قد يكون الشعور بعدم الراحة مثل ثقل أو امتلاء أو ضغط أو ألم.

-عدم الراحة في الأجزاء العلوية من الجسم مثل الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة.

-ضيق في التنفس قد يأتي هذا مع أو بدون انزعاج في الصدر.

-أحاسيس غير عادية مثل التعرق البارد أو الغثيان أو القيء أو الدوار أو الدوخة.

-تميل النساء إلى الشعور بأعراض أكثر غموضًا ، مثل الغثيان أو آلام الظهر أو الفك.

-تسبب الأزمة القلبية عمومًا ألمًا في الصدر لأكثر من 15 دقيقة.





‎علاج السكتة القلبية

السكتة القلبية هي حالة قلبية خطيرة، يتم التحكم في ضربات قلبك عن طريق النبضات الكهربائية، عندما تغير هذه النبضات النمط ، تصبح ضربات القلب غير منتظمة، يُعرف هذا أيضًا باسم عدم انتظام ضربات القلب، بعض حالات عدم انتظام ضربات القلب بطيئة والبعض الآخر سريع تحدث السكتة القلبية عندما يتوقف إيقاع القلب.





السكتة القلبية هي مشكلة صحية خطيرة للغاية، أفاد معهد الطب أن أكثر من نصف مليون شخص يعانون كل عام من السكتة القلبية في الولايات المتحدة،إذا كنت تعاني أنت أو أي شخص آخر من أعراض السكتة القلبية ، فاطلب المساعدة الصحية الطارئة على الفور.

أكد موقع mayoclinic، أن تتطلب السكتة القلبية المفاجئة اتخاذ إجراءات فورية للبقاء على قيد الحياة.









CPR

الإنعاش القلبي الرئوي الفوري أمر بالغ الأهمية لعلاج السكتة القلبية المفاجئة، من خلال الحفاظ على تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى أعضاء الجسم الحيوية ، يمكن أن يوفر الإنعاش القلبي الرئوي رابطًا حيويًا حتى تتوفر رعاية طارئة أكثر تقدمًا.





إذا كنت لا تعرف الإنعاش القلبي الرئوي وانهار شخص ما فاقدًا للوعي بالقرب منك ، فاتصل بالأسعاف أو المساعدة الطبية الطارئة، بعد ذلك ، إذا كان الشخص لا يتنفس بشكل طبيعي فابدأ في الضغط بقوة وبسرعة على صدر الشخص - بمعدل 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة ، مما يسمح للصدر بالارتفاع بشكل كامل بين الضغطات. افعل ذلك حتى يتوفر مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED) أو يصل موظف الطوارئ.





-الرجفان

تتضمن الرعاية المتقدمة للرجفان البطيني ، وهو نوع من عدم انتظام ضربات القلب الذي يمكن أن يسبب توقف القلب المفاجئ ، بشكل عام توصيل صدمة كهربائية عبر جدار الصدر إلى القلب الإجراء ، المسمى إزالة الرجفان ، يوقف القلب والإيقاع الفوضوي مؤقتًا، هذا غالبا ما يسمح باستئناف إيقاع القلب الطبيعي.





تتم برمجة أجهزة تنظيم ضربات القلب للتعرف على الرجفان البطيني وإرسال صدمة فقط عندما يكون ذلك مناسبًا، أجهزة تنظيم ضربات القلب المحمولة ، مثل أجهزة الصرع ، متوفرة بشكل متزايد في الأماكن العامة بما في ذلك المطارات ومراكز التسوق والنوادي الصحية.





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-في غرفة الطوارئ

بمجرد وصولك إلى غرفة الطوارئ ، سيعمل الطاقم الطبي على استقرار حالتك وعلاج النوبة القلبية المحتملة أو قصور القلب أو اختلال توازن، قد يتم إعطاؤك أدوية لتثبيت إيقاع قلبك.





-علاج طويل الأمد

بعد أن تتعافى ، سيناقش طبيبك معك أو مع أسرتك الاختبارات الأخرى التي قد تساعد في تحديد سبب السكتة القلبية، سيناقش طبيبك أيضًا خيارات العلاج الوقائي معك



