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جمال شعبان يقدم 9 نصائح لتفادي الأزمة القلبية مع موجة البرد الشديد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:28 م
صدى البلد
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رنا عصمت

حذر  الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من خطورة البرد الشديد لمرضى القلب وأزمات القلب.

وقال جمال شعبان؛ ان انخفاض درجات حرارة الجو يؤدي إلي تقلص في الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم مع تنشيط الجهاز العصبي السبمثاوي وتسارع في ضربات القلب كمحاولة من القلب للاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم.

واضاف انه يؤدي إلي تزايد احتمالات تكون جلطة في الأوعية الدموية أو الشرايين التاجية ومن ثم أزمة قلبية.

وقدم الدكتور جمال شعبان ؛ بعض النصائح لمرضى القلب لتجنب أزمات القلب مع البرد الشديد.

النصائح والاحتياطات  لتفادي الأزمة القلبية ..

١- تجنب التعرض لتيارات الرياح  والبرد الشديد

٢_ تجنب الخروج المفاجيء من مكان دافيء إلي مكان بارد

٣-ارتداء طبقات عديدة من الملابس لحبس الهواء بين طبقة والأخري يحافظ علي حرارة الجسم أفيد من إزار واحد ثقيل 

٤-غطاء الرأس والرقبة والأذنين يساعد في عدم انخفاض حرارة الجسم

٥-شرب الماء بانتظام  والسوائل غير السكرية بمعدل لا يقل عن ٢ لتر يوميا تجنب  شرب الصودا والمشروبات الغازية

٦- المشروبات صديقة القلب في الشتاء الشاي الأسود أو الأخضر  والقهوة والزنجبيل بدون سكر طبعًا 

٧- الشوربة وشوربة العدس لعشاقه

٨- تجنب التدفئة الزائدة

٩- عند الإحساس بوجع في الصدر أو عدم ارتياح يجب استشارة طبيب القلب قبل تعليق الوجع علي شماعة البرد المفتري عليه

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